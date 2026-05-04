Los patios de Córdoba se acicalan para recibir a las visitas: "Esto es como vestir a una novia"

Los cuidadores de patios de Córdoba vivieron este domingo una jornada decisiva, el último día de preparativos antes de abrir las puertas al público. Ya sean nuevos en la competición, veteranos o patieros que retornan al concurso, este día previo a la apertura siempre se vive con una mezcla de emoción y nervios. «A estas alturas, suele estar todo colocado en su sitio», explica Óscar de Guzmanas 7, «pero siempre hay retoques de última hora y cosas que limpiar». En plena faena, asegura que hay pudor a la hora de enseñar el patio cuando aún no está terminado del todo: «Esto es como vestir a una novia, tiene que estar perfecta», bromea. Según Elena, su mujer, las últimas lluvias han hecho daño, «pero también han hecho que muchas plantas de reserva hayan salido del banquillo». Ambos están contentos con el resultado, sobre todo, con detalles como los geranios de la abuela de Elena que este año pueblan la balconada superior. «Ha habido algunas pérdidas con tanta agua, pero cada vez menos porque vas aprendiendo dónde situarlas para que sufran lo menos posible».

Patio de Guzmanas 4, con todo listo y preparado para la apertura este lunes. / Víctor Castro

En la puerta de enfrente, en Guzmanas 4, han echado en falta un poco más de sol en las últimas semanas. «El agua no ha venido mal, pero traía mucho barro y para que abran las flores el sol es fundamental». Aun así, el patio está impecable. «Este día se deja para los retoques de pintura, para mejorar cositas en la decoración y para limpiar lo que queda». Como cada año, en la familia «hay muchas ganas y mucha ilusión».

Todos los recintos se distribuyen en cinco rutas por el casco histórico a la que se añade otra con once patios fuera de concurso

Esa ilusión es la que mueve también a Rosa, la cuidadora principal del patio de Marroquíes 7, quien lamenta que la fiesta de los patios empiece con «las calas antiguas ya florecidas porque eso ya no lo va a ver la gente que nos visite». Se refiere a las visitas del festival porque su patio, que forma parte de la ruta de cinco recintos que abren al público gran parte del año en este barrio lleva dos o tres semanas a tope. «Para estos días, vamos a colocar como novedad un toldo en la entrada porque ha habido años en los que la gente se ha desmayado del calor, esperando», explica. También ha creado un rinconcito «con latitas decoradas en rosa como símbolo del cáncer de mama y en homenaje a las afectadas por el cribado», confiesa, «yo soy una de ellas, sigo en lista de espera, pero me operaré por privado cuando pasen los patios». Afirma que está «desgastada y con los ánimos por los suelos», pero convencida de que «hay que dar el callo porque hay muchas miradas observando nuestro trabajo, este es el legado de una casa de vecinos y a mis 45 años, sé que tengo que preservarlos». En la puerta, su padre se encarga de controlar la entrada y salida de visitantes aunque no faltan las quejas. «Los que estamos en la ruta, hacemos todo en regla, pagamos nuestros impuestos y demás, pero hay confusión porque los guías no explican que el acceso gratuito es solo durante el festival y además hay otros patios que abren supuestamente con acceso libre, pero exigen un donativo», apunta, «nosotros podemos sostener la casa y la tradición gracias a esta iniciativa (6,50 euros permite ver 5 patios), pero la gente cree que viene a un sitio público y no a una casa particular». Desde este lunes, el acceso a los patios del concurso será completamente gratuito. A cambio, el Ayuntamiento colocará un controlador en cada puerta para vigilar el flujo y que no se exceda el aforo. «Cuando llegan los controladores, me relajo un poco», asegura Rosa.

Recintos de la Fiesta de Patios de Córdoba 2026 / RAMÓN AZAÑON

En el patio de Marroquíes 6, las tres mujeres que llevan la batuta (Ángela, Mª Ángeles y Pilar) iban ayer a todo trapo. «Estamos de limpieza general en los espacios comunes y dando el último repaso a las flores secas para que todo esté de punta en blanco», explica Mª Ángeles, que este año compagina el patio con el trabajo y el cuidado de su madre, ha contado con la ayuda de un amigo voluntario, José Luis, que ha venido a echar una mano desde su barrio. «Yo nací en un patio de Rey Heredia y siempre que puedo me ofrezco a ayudar».

José Luis, amigo y voluntario, participando en los retoques de Marroquíes 6. / Víctor Castro

Este año, la buganvilla central está espectacular, pero ha habido una pérdida, otra buganvilla con más de 40 años que ha perecido por las lluvias. «Hemos creado un espacio en ese sitio con farolillos de colores sobre su tronco marchito junto al que ya hemos plantado a su sustituta», explica Pilar, una sevillana criada en Huelva y trasplantada en Córdoba que ama los patios. «En la fuente, había una lipomea y este año tenemos otra buganvilla pequeña que es una apuesta para los próximos años», apunta. Otra novedad es el rosal que nunca llega a tiempo para los patios y que este año ha florecido antes, creando un rinconcito especial. En la recta final, siempre faltan manos. «Esto hay que hacerlo por vocación, es un trabajo minucioso, hay que estar pendiente del detalle, te tiene que gustar», añade Mª Ángeles, que de vez en cuando consigue engatusar a alguno de sus hijos y que recuerda que tiene un canal en YouTube (Las flores que te habitan) donde deja huella de todo el proceso antes y durante el concurso, por si alguien quiere curiosear.

Últimos retoques en la plaza de Las Tazas 11 antes de abrir al público. / Víctor Castro

En las Tazas 11, Cristina se prepara para una edición especial, la primera en la que abrirá su casa sin su marido, Pepe, que falleció en diciembre de 2024. «Cuando estaba enfermo, me dijo que no dejara de presentarme, porque a él le gustaba muchísimo, le encantaba la gente como a mí, y abrir la casa», explica, «pero el año pasado me rompí una rodilla y cuando llegué a presentar la solicitud, se había pasado el plazo y no pudo ser». Este 2026, con muleta en ristre, está lista para la recta final. Sobre su inmenso patio, explica que es un recinto frondoso y un poco salvaje donde las plantas van encontrando su sitio «comportándose a veces de manera muy inesperada». Su cheflera es ejemplo de ello: «Es un arbusto grande que está al lado de la escalera y que se ha propuesto llegar a la terraza», explica, «ella sola está creando su camino». Su hermoso rosal amarillo aún no ha florecido, pero sí lo ha hecho la buganvilla clásica de más de 40 años que está en la zona central. Como siempre, tiene un rinconcito tropical con un ratorelli de flores azules y un drago bajo el que hay una mesita con algunas sillas. La esterlicia gigante ha crecido mucho y en la zona donde antes estaba la palmera que murió por el picudo este año se ha llenado de vinca mezclada con una hiedra enana matizada. «Me encanta este patio y cuando en mayo aprieta el calor, la gente que entra lo siente como un oasis porque hay como cinco grados menos». Este año, la fiesta empieza con temperaturas entre 16 y 25 grados. Ideal para pasear y deleitarse con la belleza de los patios.