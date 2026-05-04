Miguel Ángel Roldán, presidente de Amigos de los Patios de Córdoba: "La gente que nos visita tiene que mentalizarse de que entra en una casa particular"

-¿Cómo va a ser la edición de patios que comienza este lunes, con qué palabra la definiría?

-Esta edición va a ser muy positiva, veníamos de un final y un principio de año complicados, pero los cuidadores hemos sabido estar a la altura. A pesar de tener poco tiempo y la Semana Santa en medio, este lunes 4 de mayo, los patios están espectaculares. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo enorme y nos hemos superado.

-¿La fiesta de los patios goza de buena salud o necesita una revisión?

-La fiesta tiene buena salud. Cuando llegan marzo y abril, la gente se anima porque sabe que llega el buen tiempo y también la fiesta. Desde nuestro punto de vista, aunque siempre hay cosas mejorables, en líneas generales, la fiesta va bien tal y como está ahora mismo.

-¿El visitante de los patios entiende realmente lo que ve?

-Sí y no. Hay algo en lo que siempre insisto: la gente tiene que mentalizarse de que entra en una casa particular. Los vecinos y propietarios tienen la generosidad de abrir las puertas de su casa, pero hay que entrar con respeto. A veces entran como si fueran simplemente a curiosear. Entiendo que les llame la atención la belleza de lo que están viendo, porque todos los patios tienen encanto y todos son bonitos, cada uno en función de su arquitectura, pero no deben olvidar que están entrando en recintos privados y que hay que hacerlo con respeto.

-¿Qué cree que habría que cambiar en los próximos años en la organización?

-Creo que habría que cambiar un poco la mentalidad de los dirigentes y responsables de la ciudad. A veces parece que no son plenamente conscientes del esfuerzo que hacen los cuidadores y propietarios para abrir las puertas de sus casas durante estos días.

-¿Qué no debería cambiar nunca en la fiesta de los Patios?

-No debería cambiar nunca el carácter de los cordobeses, esa forma de abrir las puertas de su casa durante quince días y atender al visitante, ese saber estar, esa hospitalidad, incluso ese gesto de invitar alguna vez a una copa de vino o a una cerveza a alguien que ya conoces porque viene todos los años, forma parte de la esencia de la fiesta. Eso no debería perderse nunca.

-¿Qué mensaje lanzaría a los cordobeses que se han alejado de los patios porque los ven como un producto solo para turistas?

-Les diría que los cordobeses también tenemos la obligación de disfrutar de los patios. Entiendo que las colas puedan echar para atrás, pero hay muchas formas de vivir la fiesta. Durante las dos semanas del concurso, puedes salir a las siete o siete y media de la tarde, cuando ya se ha ido buena parte de la gente que viene a pasar el día, y dedicar cada jornada a una ruta. Entre patio y patio, puedes parar, tomar algo y disfrutar con tranquilidad. De siete y media a diez de la noche, da tiempo a ver una ruta y a vivir la fiesta de una forma muy agradable.

Colas en la zona de San Basilio, días antes del comienzo de la Fiesta de los Patios de Córdoba. / A. J. González

-En el Alcázar Viejo es donde hay más colas. ¿Qué habría que hacer para mejorar la experiencia de los visitantes?

-Ya se han puesto en marcha distintas medidas y formas de organización para evitar la masificación, pero cuando viene tanta gente siempre hay algo que se escapa de las manos. Por mucho control que quieras establecer, por mucha presencia policial que haya en la calle, es complicado gestionarlo todo, porque el comportamiento humano es complejo.

-¿Cuál cree que es la principal amenaza para la fiesta: el éxito turístico o la falta de relevo generacional?

-El éxito turístico ya está ahí y tenemos que convivir con él. Hay que sobrellevarlo como mejor se pueda. Solucionar el relevo generacional es más difícil. No es que no haya relevo, sino que hoy se vive a un ritmo muy rápido, y en un patio no puedes tener prisa. Si quieres que esté bonito y bien presentado, tienes que hacer las cosas despacio y eso es algo cada vez más incompatible con el ritmo de vida actual, sobre todo, de las personas jóvenes.

-¿Qué papel deben tener las asociaciones en la toma de decisiones sobre la fiesta?

-El papel que tenemos ahora mismo, aunque yo creo que deberían consultarnos más. Debería haber más intercambio de impresiones, porque las instituciones tienen una visión desde fuera, pero nosotros vivimos el día a día de los patios.

-¿La Asociación Amigos de los Patios estaría a favor de alguna medida como una tasa turística o alguna otra fórmula para aportar al mantenimiento de los recintos?

-Esa es una cuestión complicada. Si estás divulgando una fiesta como algo gratuito y abierto para que todo el mundo la disfrute, introducir una tasa resulta difícil, si se pusiera en marcha algo así habría que estudiarlo muy bien.

-¿Qué patio recomendaría a alguien que quiera entender la fiesta más allá de una foto?

-Recomendar un solo patio es muy complicado. No voy a ser egoísta y decir el nuestro de San Basilio 44, porque no sería correcto por mi parte. Hay muchos patios muy bonitos y todos tienen algo especial.

-Complete la frase: el futuro de los Patios depende de…

-El futuro de los patios depende de los cuidadores y cuidadoras, eso está visto y comprobado. Y también del respaldo de las instituciones.