Conoce los 22 recintos de arquitectura moderna en los Patios de Córdoba: el afán por conservar lo patrimonial

Mayo es sinónimo de flores en Córdoba y las flores son sinónimo de Patios. La ciudad brilla en su Mayo Festivo, del 4 al 17 de mayo, con su Festival o Fiesta de los Patios de Córdoba, una oportunidad única para visitar estos recintos, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que abren sus puertas de forma gratuita.

En la presente edición participan 64 recintos, de los que 53 concurren al Concurso Municipal que reconoce cada año los mejores espacios. Los galardones se agrupan en cuatro categorías diferentes: arquitectura antigua, arquitectura moderna, patios singulares y conventuales.

En la categoría de arquitectura moderna están incluidos aquellos espacios que tras la demolición de una antigua casa han realizado una nueva construcción con su correspondiente patio o aquellas que han sufrido una intervención que sobrepasan los límites establecidos para los patios de la categoría de arquitectura antigua.

Recintos de la Fiesta de Patios de Córdoba 2026 / RAMÓN AZAÑON

Las claves del patio cordobés

En estos recintos podemos encontrar las características comunes y distintivas del patio cordobés. Se trata de un espacio abierto y al aire libre integrado en una vivienda y que sirve para iluminar y ventilar el resto de dependencias. Además, tienen una función social, como punto de encuentro y centro de la vida familiar.

En el caso del patio cordobés, este tiene una herencia de la distribución de las casas del periodo del Califato de Córdoba, las cuales construían sus muros orientados al interior, dejando sin relevancia el exterior. Los hay de infinidad de formas, más o menos cuadrada, con una o más plantas, con galerías laterales, con o sin arcos... Aunque la mayoría de ellos tenían en común la presencia de abundantes plantas y la existencia de un pozo o una fuente.

Piscina central del patio de Aceite 8. / Víctor Castro

Los patios de arquitectura moderna en Córdoba

Este año, 22 patios de Córdoba concurren en esta categoría en el concurso de 2026:

Aceite 8

Agustín Moreno 7

Alvar Rodríguez 11

Alvar Rodríguez 8

Barrionuevo 43

Duartas 2

Fernando Colón 14

Guzmanas 4

Jesús del Calvario 16

Judíos 6

Plaza de las Tazas 11

Maese Luis 4

Maese Luis 9

Martín de Roa 2

Montero 27

Pastora 2

Pedro Fernández 6

San Basilio 15

San Basilio 17

San Basilio 20

San Juan de Palomares 8

Zarco 15

Judíos 6 / Víctor Castro

Horario de los Patios de Córdoba

Durante el Festival, el horario de apertura y cierre de los Patios será, en horario de mañana de 11.00 a 14.00 horas, y en horario de tarde, de 18.00 a 22.00 horas.