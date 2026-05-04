PATIOS DE CÓRDOBA 2026
Estos son los recintos de arquitectura antigua en los Patios de Córdoba: donde la historia se une a la tradición
Estos espacios concurren al Concurso Municipal en el que participan 53 recintos en la cita del 4 al 17 de mayo
La Fiesta de los Patios de Córdoba es uno de los momentos más esperados del Mayo Festivo al ser un evento que conjuga la tradición y lo popular con el altavoz internacional de unos espacios declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Este 2026, cordobeses y visitantes, podrán acercarse a 64 recintos, que abren sus puertas de forma gratuita, de los que 53 lo harán para participar en el Concurso Municipal de los Patios de Córdoba del 4 al 17 de mayo.
Los 53 patios a concurso lo hacen divididos en cuatro categorías diferentes: arquitectura antigua, arquitectura moderna, patios singulares y patios conventuales.
En la categoría de arquitectura antigua, o tradicional, se incluye a aquellos recintos construidos hasta 1960 y que en cualquier intervención realizada en la edificación posteriormente mantenga las características fundamentales de las mismas.
Así es el patio cordobés
En estos recintos podemos encontrar las características comunes y distintivas del patio cordobés. Se trata de un espacio abierto y al aire libre integrado en una vivienda y que sirve para iluminar y ventilar el resto de dependencias. Además, tienen una función social, como punto de encuentro y centro de la vida familiar.
En el caso del patio cordobés, este tiene una herencia de la distribución de las casas del periodo del Califato de Córdoba, las cuales construían sus muros orientados al interior, dejando sin relevancia el exterior. Los hay de infinidad de formas, más o menos cuadrada, con una o más plantas, con galerías laterales, con o sin arcos... Aunque la mayoría de ellos tenían en común la presencia de abundantes plantas y la existencia de un pozo o una fuente.
Los patios de arquitectura antigua de Córdoba
En total, 18 patios de Córdoba concurren en esta categoría en el concurso de 2026.
- Agustín Moreno 43
- Alfonso XII 29
- Diego Méndez 11
- Frailes 6
- Guzmanas 7
- Julio Romero de Torres 15
- La Palma 3
- Maese Luis 3
- Mariano Amaya 4
- Martín de Roa 7
- Martín de Roa 9 Bajo 2
- Ocaña 19
- Postrera 28
- San Basilio 14
- San Basilio 22
- San Basilio 40
- Tinte 9
- Zarco 13
Horario de los Patios de Córdoba
Durante el Festival, el horario de apertura y cierre de los Patios será, en horario de mañana de 11.00 a 14.00 horas, y en horario de tarde, de 18.00 a 22.00 horas.
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