PATIOS DE CÓRDOBA 2026
Descubre los Patios de Córdoba “con un plus”: los espacios ‘singulares’ que puedes ver este Mayo Festivo
Estos espacios concurren al Concurso Municipal de Patios de Córdoba junto a un total de 53 recintos del 4 al 17 de mayo
La Fiesta de los Patios es una cita imperdible del Mayo Festivo en Córdoba. Una oportunidad única para conocer la celebración más intrínseca del mayo cordobés a través de estos espacios reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en la que las flores y las plantas son el nexo de unión entre una forma única de vivir que suma historia y tradición.
Este año, del 4 al 17 de mayo, un total de 64 recintos abrirán sus puertas de forma gratuita. De ellos 53 participan en el concurso municipal en cuatro categorías diferentes: arquitectura antigua, arquitectura moderna, patios singulares y patios conventuales.
La de patios singulares, es una de las más recientes en el concurso, incluye a aquellos patios que, pertenecientes a entidades, asociaciones o congregaciones religiosas, aportan señas de identidad de la arquitectura oficial o religiosa de su época, son extraordinarios por su monumentalidad, por su forma o por su uso, o aportan una propuesta en el marco de la Fiesta de los Patios, que se valora interesante para el concurso.
Las claves del Patio cordobés
En estos recintos podemos encontrar las características comunes y distintivas del patio cordobés. Se trata de un espacio abierto y al aire libre integrado en una vivienda y que sirve para iluminar y ventilar el resto de dependencias. Además, tienen una función social, como punto de encuentro y centro de la vida familiar.
En el caso del patio cordobés, este tiene una herencia de la distribución de las casas del periodo del Califato de Córdoba, las cuales construían sus muros orientados al interior, dejando sin relevancia el exterior. Los hay de infinidad de formas, más o menos cuadrada, con una o más plantas, con galerías laterales, con o sin arcos... Aunque la mayoría de ellos tenían en común la presencia de abundantes plantas y la existencia de un pozo o una fuente.
Los patios singulares de Córdoba
En total, son siete los patios que concurren en esta categoría: Badanas 13, Escañuela 3, Marroquíes 6, Samuel de los Santos Gener 5, San Basilio 44, San Juan de Palomares 11 y Siete Revueltas 1.
Badanas 13
Pertenece a la Fundación Bodegas Campos, donde tiene su sede. Todos los detalles aquí.
Escañuela 3
Este patio singular de más de 100 metros tiene como cuidadores a voluntarios de Amigos de los Niños Saharauis y atesora varios premios y reconocimientos en la historia del festival.
Marroquíes 6
Es uno de los clásicos del certamen. Esta comunidad de vecinos compuesta por 9 casas y cinco talleres de artesanos, es una de las más premiadas en el concurso. Sirva para muestra que obtuvo el primer premio en Arquitectura Antigua en 2000, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018 y 2021.
Samuel de los Santos Gener 5
Al cuidado del equipo de Cáritas de la parroquia del Sagrario, coordinado por su presidenta, Carmen Guisado, este recinto es tan señorial como popular e histórico.
San Basilio 44
Es conocido por ser “el patio más abierto del mundo”. Es uno de los patios que más ha competido y ganado premios y, paradójicamente, el que más ha abierto en la Fiesta de los Patios sin competir.
San Juan de Palomares 11
La asociación de cuidadores Claveles y Gitanilllas, que tiene su sede en este patio. Presente en el concurso desde 1933, es imprescindible visitar este recinto para comprender el espíritu de los Patios.
Siete Revueltas 1
Es conocido popularmente como el ‘Patio de las Campanas’, por la pequeña fundición que albergó hace tiempo.
Horario de los Patios de Córdoba
Durante el Festival, el horario de apertura y cierre de los Patios será, en horario de mañana de 11.00 a 14.00 horas, y en horario de tarde, de 18.00 a 22.00 horas.
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