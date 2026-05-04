La categoría más joven del Concurso de los Patios de Córdoba crece: estos son los seis espacios conventuales que podrás visitar

El Concurso Municipal de la Fiesta de los Patios de Córdoba estrenó el año pasado una nueva categoría: la de patios conventuales, que se sumaba a las tradicionales de arquitectura antigua, arquitectura moderna y patios singulares.

Este 2026 la categoría repite y sube de cinco a seis los patios a concurso. Del 4 al 17 de mayo, un total de 64 recintos, 53 de ellos a concurso, abrirán sus puertas gratuitas en la celebración más internacional del Mayo Festivo gracias no solo a la singularidad de la propuesta, única en el mundo, sino también a su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

En la categoría de patios conventuales están incluidos aquellos edificios que fueron fundaciones conventuales y que hoy están destinados a otros usos; concernientes a antiguos hospitales, y componentes de palacios y mansiones nobiliarias y señoriales.

Recintos de la Fiesta de Patios de Córdoba 2026 / RAMÓN AZAÑON

La esencia del patio cordobés

En estos recintos podemos encontrar las características comunes y distintivas del patio cordobés. Se trata de un espacio abierto y al aire libre integrado en una vivienda y que sirve para iluminar y ventilar el resto de dependencias. Además, tienen una función social, como punto de encuentro y centro de la vida familiar.

En el caso del patio cordobés, este tiene una herencia de la distribución de las casas del periodo del Califato de Córdoba, las cuales construían sus muros orientados al interior, dejando sin relevancia el exterior. Los hay de infinidad de formas, más o menos cuadrada, con una o más plantas, con galerías laterales, con o sin arcos... Aunque la mayoría de ellos tenían en común la presencia de abundantes plantas y la existencia de un pozo o una fuente.

Plaza de San Rafael 7 / Manuel Murillo

Patios conventuales de Córdoba

Seis recintos están incluidos en esta categoría este 2026:

Agustín Moreno 6 (clarisas, convento de Santa Cruz)

Ángel de Saavedra 7 (monasterio de Santa Ana y San José-Carmelitas Descalzas)

Meléndez Pelayo 6 (hermandad de la Sentencia-Ermita de la Alegría)

Plaza de San Rafael 7 (iglesia del Juramento de San Rafael)

Plaza de las Cañas 3 (colegio Nuestra Señora de la Piedad)

Santa Marta 10 (hermandad de la Misericordia-convento de Santa Marta).

Horario de los Patios de Córdoba

Durante el Festival, el horario de apertura y cierre de los Patios será, en horario de mañana de 11.00 a 14.00 horas, y en horario de tarde, de 18.00 a 22.00 horas.