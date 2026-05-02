Un total de 33 rejas y balcones de Córdoba se exhiben ya para la competición que se celebrará del 4 al 17 de mayo

33 rejas y balcones participan este 2026 en la nueva edición del Concurso de Rejas y Balcones organizado por la delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba que se celebra del 4 al 17 de mayo, coincidiendo con el Concurso de Patios. Las Rejas y Balcones participantes en el concurso están abiertos a la ciudad y podrán visitarse desde la calle en cualquier horario.

La relación de rejas y balcones que competirán este año es la siguiente: • Pastora, 2 • Abejar, 2 • La Palma, 3 • San Juan de Palomares, 8 • Carlos Rubio, 7 • Postrera, 3 • Fernán Pérez de Oliva, 2 • Abejar, 8 • Fernán Pérez de Oliva, 7 • Pedro Verdugo, 7 • Huerto de San Pablo, 3 • Zarco, 13 • Puerta de Almodóvar, 7 • Realejo, 8 • Cidros, 4 • Tafures, 4 • Barqueros, 5 San Basilio, 17 • Juan Rufo, 20 • Juan Rufo, 15 • Rafael León, 14 • Plaza de Colón, 21 (Adarve) • Tafures, 4 • Cidros, 4 y Fernán Pérez de Oliva, 7.

Arquitectura y ornamentación floral

El concurso pone en valor la relación entre arquitectura y ornamentación floral, cuya calidad, conservación durante el periodo de celebración y adecuación estética al conjunto de la fachada e impacto visual, serán los criterios que tendrá en cuenta el jurado para su valoración.

Gráfico de participantes en el Concurso de Rejas y balcones 2026. / CÓRDOBA

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El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha señalado que esta nueva edición del concurso vuelve a situarlo como una de las tradiciones que contribuyen a realzar el mayo cordobés, no solo en lo relativo a la decoración floral, sino también creando rincones inigualables en las calles de la ciudad.

Los premios del concurso de rejas y balcones tienen una dotación de 900 euros, 750 euros el segundo, 600 en tercero, 400 el cuarto premio, 300 el quinto y 200, el sexto premio.