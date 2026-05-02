Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inteligencia artificialIA y empleoJuanma MorenoFactor CórdobaDía de los TrabajadoresEl tiempoSanciones CrucesCrucesMirador de la CampiñaAccidente vialCervantes en CabraPatiosGirasolCCFGuía PatiosGuía CrucesResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Mayo festivo

Un total de 33 rejas y balcones de Córdoba se exhiben ya para la competición que se celebrará del 4 al 17 de mayo

El concurso, que se concentra en la zona del casco histórico, coincide con la celebración de la fiesta de los patios

Balcones de Tafures 4, en el concurso del año 2025.

Balcones de Tafures 4, en el concurso del año 2025. / A. J. González

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

33 rejas y balcones participan este 2026 en la nueva edición del Concurso de Rejas y Balcones organizado por la delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba que se celebra del 4 al 17 de mayo, coincidiendo con el Concurso de Patios. Las Rejas y Balcones participantes en el concurso están abiertos a la ciudad y podrán visitarse desde la calle en cualquier horario.

La relación de rejas y balcones que competirán este año es la siguiente: • Pastora, 2 • Abejar, 2 • La Palma, 3 • San Juan de Palomares, 8 • Carlos Rubio, 7 • Postrera, 3 • Fernán Pérez de Oliva, 2 • Abejar, 8 • Fernán Pérez de Oliva, 7 • Pedro Verdugo, 7 • Huerto de San Pablo, 3 • Zarco, 13 • Puerta de Almodóvar, 7 • Realejo, 8 • Cidros, 4 • Tafures, 4 • Barqueros, 5 San Basilio, 17 • Juan Rufo, 20 • Juan Rufo, 15 • Rafael León, 14 • Plaza de Colón, 21 (Adarve) • Tafures, 4 • Cidros, 4 y Fernán Pérez de Oliva, 7.

Arquitectura y ornamentación floral

El concurso pone en valor la relación entre arquitectura y ornamentación floral, cuya calidad, conservación durante el periodo de celebración y adecuación estética al conjunto de la fachada e impacto visual, serán los criterios que tendrá en cuenta el jurado para su valoración.

Gráfico de participantes en el Concurso de Rejas y balcones 2026.

Gráfico de participantes en el Concurso de Rejas y balcones 2026. / CÓRDOBA

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha señalado que esta nueva edición del concurso vuelve a situarlo como una de las tradiciones que contribuyen a realzar el mayo cordobés, no solo en lo relativo a la decoración floral, sino también creando rincones inigualables en las calles de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Los premios del concurso de rejas y balcones tienen una dotación de 900 euros, 750 euros el segundo, 600 en tercero, 400 el cuarto premio, 300 el quinto y 200, el sexto premio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents