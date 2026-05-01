Colas y bulla en los Patios de Córdoba antes de que empiece la fiesta: "Están espectaculares"

La fiesta de los Patios de Córdoba aún no ha comenzado, pero ya hay bulla en los recintos de la zona del Alcázar Viejo. Mucho han tenido que ver las Cruces de Córdoba, que han llevado a los turistas también a los patios. Y eso que aún no ha comenzado el certamen.

Al mediodía había colas en San Basilio. Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación Amigos de los Patios, asegura que "desde primero de abril las colas ya son habituales". No hay que esperar a mayo. Y tanto. Los patios que están abiertos al público (que no son todos) han tenido numerosas visitas.

"Y eso que el comienzo del año no ha sido bueno", declara Roldán. Se refiere a las lluvias y los temporales de principios de año, que han dificultado el desarrollo normal de las flores. Las plantas han estado un mes sin sol y eso se nota. Por suerte, los cuidadores se han encargado de que todo vaya bien. "Los patios están espectaculares", afirma el presidente de la Asociación Amigos de los Patios.

Ambiente en San Basilio este viernes para entrar en los patios. / A. J. González

En unos días un jurado recorrerá esos mismos patios que ahora están espléndidos. "El jurado lo va a tener muy difícil", asegura Roldán.

Así es la fiesta de los Patios

Un total de 64 recintos, 53 de ellos a concurso, repartidos en cinco rutas se podrán visitar este año en Córdoba en la Fiesta de los Patios de Córdoba, que se celebra del 4 al 17 de mayo, en la que representa una de las citas más significativas del Mayo Festivo cordobés.

La fiesta de los Patios es, quizás, una de las celebraciones más conocidas y reconocidas, nacional e internacionalmente, de la ciudad tras su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En mayo, durante dos semanas, estos recintos abren sus puertas al público de forma gratuita, y dan a conocer sus tesoros escondidos en los que las flores y la arquitectura consiguen una simbiosis única.