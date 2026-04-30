ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 41 a 61 metros). PREMIOS Reconocimientos: accésit (1994, 1997 y 1999); mención especial (2007 y 2021) e Iluminación natural (1998). CUIDADORA Juana Romero. EL DETALLE El patio presenta muchas colecciones y elementos de época, como una pieza de artillería del siglo XVII que volvemos a destacar este año 2026. LA PLANTA El helecho arborizado de cuatro décadas ocupa el espacio de todo un arco del soportal que rodea la parte central, con una curiosa planta trapezoidal.

Usted debe decidir si el patio le gusta más o menos que otros, pero le podemos asegurar que casi todo lo que tiene el recinto de Juana Romero, a poco que se fije, le resultará singular. Por ejemplo, el patio está en una entreplanta sobre una cochera, su configuración es trapezoidal, lo que obliga a uno de los arcos de ladrillo visto inglés a hacer de esquina, sus colecciones son muy peculiares y tiene elementos como una ánfora romana o una pequeña pieza de artillería del siglo XVII, además de un helecho arborizado con más de cuatro décadas y ejemplares de especies que a veces ni conoce su nombre la cuidadora. Pero lo más singular, es ese ánimo a prueba de bombas de Juana, que tiene en la terraza su sitio para dar la insolación justa que precisa cada maceta, pero que le obliga a cientos de paseos entre el patio y la azotea y vuelta. De ello se queja siempre Juana, que sin embargo ahí está cada año, sorprendiendo con su patio.