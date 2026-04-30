ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría E (de 19 a 41 metros cuadrados).

PREMIOS

Reconocimientos: sexto en 2025; octavo en 2024; accésit en 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 y 1999 y premio singular en 2018 y 2023.

CUIDADOR

Santiago Hernández.

EL DETALLE

La pila es de siglos, pero el brocal lo han datado entre el siglo XII y XIII, en la época almohade de Averroes, cuyo 900 aniversario se celebra en 2026.

LA PLANTA

Sigue atesorando plantas castizas, como los imprevisibles claveles del señorito. Su variedad de geranios fue premiada por el Botánico en 2024.