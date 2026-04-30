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Ruta 1 | Patios de Santa Marina y San Agustín

Zarco 13

Lo antiguo con ímpetu juvenil

Zarco 13

Zarco 13 / A. J. González

Juan M. Niza

Juan M. Niza

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría E (de 19 a 41 metros cuadrados).

PREMIOS

Reconocimientos: sexto en 2025; octavo en 2024; accésit en 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 y 1999 y premio singular en 2018 y 2023.

CUIDADOR

Santiago Hernández.

EL DETALLE

La pila es de siglos, pero el brocal lo han datado entre el siglo XII y XIII, en la época almohade de Averroes, cuyo 900 aniversario se celebra en 2026.

LA PLANTA

Sigue atesorando plantas castizas, como los imprevisibles claveles del señorito. Su variedad de geranios fue premiada por el Botánico en 2024.

En 2018 Santiago Hernández emprendió su peculiar cruzada para recuperar el legado de su abuela Julia en esta misma casa, desde la que ya concursaba en los años 90, haciendo bueno ese precepto de un «saber que pasa de generación en generación», que fue por lo que la Unesco le dio a la Fiesta de los Patios el título de Patrimonio de la Humanidad en 2012. Su trabajo lo concibe como «un tributo a mi abuela y a todas esas personas que van aportando a los Patios». Por eso se concentra en las variedades más castizas de geranios y gitanillas, claveles de olor, el clavel del señorito... Tiene plantas que ya cuidaba su abuela, otras cedidas desde patios emblemáticos de la calle Montero, alguna procedente de ‘El Abuelo’ (un vigoroso geranio que estuvo dando esquejes cuatro décadas en Parras 8)... Y cada año es más preciosista en sus composiciones y en el cuidado del detalle.

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