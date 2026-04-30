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Ruta 2 | Patios de San Lorenzo

Trueque 4

Un centro de interpretación que aún no interpreta

Centro de Interpretación de los Patios, en Trueque 4.

Centro de Interpretación de los Patios, en Trueque 4. / Víctor Castro

Juan M. Niza

Juan M. Niza

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.

PREMIOS (EN SU PASADA ÉPOCA EN CONCURSO):

Primer premio: 1974, 1978, 1982, 1987, 1992, 2004 y 2008. Segundo premio: 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1990 y 2005. Otros reconocimientos: Tercer premio (1961, 1964, 1977, 1983, 1986, 1993, 1996, 2007 y 2009). Cuarto premio (1962, 1963, 1965 y 1975). Quinto premio (1973 y 1995) y Mención de especial (1999).

CUIDADOR

Rafael Estévez, por encargo del Ayuntamiento.

EL DETALLE

El pozo de obra con tejadillo es una de las imágenes no solo más reproducida de Los Patios, también de las que más identifican a la ciudad.

LA PLANTA

El rosal de pitiminí y el jazmín se entrelazan y llegan al tejadillo del pozo. Pero fíjense en las gitanillas, todas en perfecto estado de revista siempre.

Trueque 4 vuelve a abrir para el concurso, aunque como patio institucional y fuera de competición. El recinto, que acaparó premios desde 1961 y particularmente durante las últimas décadas que lo cuidó doña Carmen Montilla (el ‘doña’ en los patios es todo un título de respeto y cariño popular), fue recuperado por Vimcorsa en 2014 para Centro de Interpretación de la Fiesta de los Patios, aunque estuvo abierto pocos meses con esa función por problemas burocráticos y de personal. Así que, en 2023, se decidió que, por ahora, la casa se usará para actos municipales relacionados con los Patios y visitas ilustres. Esta casa de vecinos, en la que llegaron a vivir hasta seis familias, conserva todo el encanto y sabor de aquella época, perfectamente cuidada y detenida en el tiempo y con una exposición interior que hay que conocer. En abril de 2025 , la titularidad del edificio, valorado en 429.000 euros, pasó de Vimcorsa directamente al Ayuntamiento.

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