PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.

PREMIOS (EN SU PASADA ÉPOCA EN CONCURSO):

Primer premio: 1974, 1978, 1982, 1987, 1992, 2004 y 2008. Segundo premio: 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1990 y 2005. Otros reconocimientos: Tercer premio (1961, 1964, 1977, 1983, 1986, 1993, 1996, 2007 y 2009). Cuarto premio (1962, 1963, 1965 y 1975). Quinto premio (1973 y 1995) y Mención de especial (1999).

CUIDADOR

Rafael Estévez, por encargo del Ayuntamiento.

EL DETALLE

El pozo de obra con tejadillo es una de las imágenes no solo más reproducida de Los Patios, también de las que más identifican a la ciudad.

LA PLANTA

El rosal de pitiminí y el jazmín se entrelazan y llegan al tejadillo del pozo. Pero fíjense en las gitanillas, todas en perfecto estado de revista siempre.