ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados). PREMIOS Mención de Honor: 2016. Primer premio: 2005, 2022, 2023, 2024 y 2025. Segundo premio: 2015 y 2021. Otros reconocimientos: tercero (2004, 2008, 2011, 2017, 2018 y 2019), cuarto (2014), quinto (1988), accésit (1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2003, 2006, 2007, 2010 y 2013), decoración natural (2000) e iluminación (2001). CUIDADORA Ana Muñoz. EL DETALLE Busquen junto al pozo la colección de ‘micromacetas’ en dedales, conchas de caracol, pequeños tapones... Ana las riega con una jeringuilla. LA PLANTA Un frutal centenario que siempre daba limones hasta que comenzó a dar naranjas también, y se descubrió que era en realidad un naranjo injertado.

Si no es el patio con más magia, sin duda es el que tiene más hechizo y brujería. Y no es una licencia poética, porque en el inmueble, con orígenes en el siglo XVI, llegó a vivir una curandera, o bruja para el entender de aquel otro siglo XVIII. Vean el alto ventanuco antes de entrar. Era por donde descolgaba sus remedios curativos, o pócimas, que habrían dicho los de la Inquisición. Sin embargo, esa magia sigue en la casa y Ana ha heredado de su abuela el dedo verde, el don por el que todo lo que planta prospera. Y el patio es prueba objetiva de ello. Este año se ha tenido que luchar mucho contra el verdín del lluvioso invierno, pero el patio está magnífico a base de ejemplares de especies clásicas y populares, aunque al sol tiene también una admirable colección de cactus y crasas. Miren el singular árbol de la entrada, un centenario naranjo injertado que a la vez da limones y naranja. Ya decimos: pura magia.