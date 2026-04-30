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Ruta 3 | Patios de San Pedro y Santiago

Siete Revueltas 1

Repicando de nuevo a gloria en la Casa de las Campanas

Siete Revueltas 1

Siete Revueltas 1 / Manuel Murillo

Juan M. Niza

Juan M. Niza

PATIO SINGULAR (cuidado por un colectivo) Categoría A (más de 100 metros cuadrados).

PREMIOS

Reconocimientos: tercero (2023) y premio singular (2025).

CUIDADOR

Jenaro Casas Arjona, por encargo de la Asociación de Amigos de los Patios.

EL DETALLE

Sin duda, la yesería del siglo XIV al XV, que habla de los cientos de años de uniones y segregaciones de edificios que dieron origen al recinto.

LA PLANTA

El verde, comenzando con el alto cerramiento, da empaque al enorme patio principal que sirve de escenario y auditorio para actuaciones.

La Casa de las Campanas celebró en 2024 el cincuentenario de la Asociación de Amigos de los Patios, el colectivo que rescató al inmueble de la piqueta en 1976, y tras un ‘susto’ en 2025 con un muro en la zona del escenario, vuelve en 2026 con toda su singularidad: un enorme patio rodeado de verde donde se acogen actuaciones y un patio interior, tras la impresionante yesería mudéjar, clásico y coqueto de típica casa de vecinos. Este inmueble, especialmente su abierto patio principal, ha sufrido mucho las intensas lluvias de invierno, y también esas tormentas de barro que han manchado paredes y hojas de plantas. En este 2026 la Casa de las Campanas vuelve a acoger parte de la programación del Festival de los Patios, tras la interrupción del pasado 2025, la única en medio siglo. Así, el flamenco, la copla y el baile tomarán este recinto los días 7, 8 y 9 de mayo (ver programación en la página 127 en adelante).

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