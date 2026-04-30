Siete Revueltas 1

PATIO SINGULAR (cuidado por un colectivo) Categoría A (más de 100 metros cuadrados).

PREMIOS

Reconocimientos: tercero (2023) y premio singular (2025).

CUIDADOR

Jenaro Casas Arjona, por encargo de la Asociación de Amigos de los Patios.

EL DETALLE

Sin duda, la yesería del siglo XIV al XV, que habla de los cientos de años de uniones y segregaciones de edificios que dieron origen al recinto.

LA PLANTA

El verde, comenzando con el alto cerramiento, da empaque al enorme patio principal que sirve de escenario y auditorio para actuaciones.