Ruta 1 | Patios de Santa Marina y San Agustín
Santa Marta 10
Un patio entre la clausura y el mundo
PATIO CONVENTUAL Categoría A (más de 100 metros).
PREMIOS
Otros reconocimientos: premio especial 2024 (en la categoría de Patio Singular).
CUIDADORES
Hermanas del convento de clausura y voluntarios de la Misericordia, encabezados por su hermano mayor, Francisco Linares.
EL DETALLE
La impresionante entrada renacentista a la iglesia del convento, obra de Hernán Ruiz ‘El Viejo’, (1520), que habla de la antigüedad del recinto.
LA PLANTA
Hay ejemplares tan clásicos como la propia historia del edificio. Fíjese en el porte que están tomando los ejemplares de los arriates.
Las monjas jerónimas de clausura de Santa Marta, con la ayuda de la hermandad de La Misericordia, son pioneras en sumarse al concurso municipal, que ya desde el año pasado tiene una categoría propia para los patios conventuales. Desde 2021 abren uno de los seis patios del monasterio, el de recibo, que conectaba el cenobio con el exterior. A este patio llegaban mulas y carros para abastecer al convento, los encargos para las monjas y los viajeros a los que la orden tradicionalmente atiende sin dejar la clausura. Aún hay una dependencia para hacer noche y un discreto comedor con un torno para servir las comidas. A las colecciones de enseres del siglo XIX se van sumando el porte de las plantas, especialmente en los arriates. Impresiona la fachada renacentista y el serio trabajo de la hermandad. Este año se han pegado una ‘paliza’ para encalar lo que tan duramente castigaron las lluvias de invierno.
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