Santa Marta 10

PATIO CONVENTUAL Categoría A (más de 100 metros).

PREMIOS

Otros reconocimientos: premio especial 2024 (en la categoría de Patio Singular).

CUIDADORES

Hermanas del convento de clausura y voluntarios de la Misericordia, encabezados por su hermano mayor, Francisco Linares.

EL DETALLE

La impresionante entrada renacentista a la iglesia del convento, obra de Hernán Ruiz ‘El Viejo’, (1520), que habla de la antigüedad del recinto.

LA PLANTA

Hay ejemplares tan clásicos como la propia historia del edificio. Fíjese en el porte que están tomando los ejemplares de los arriates.