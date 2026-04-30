Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco
Sánchez de Feria 6 (Archivo Municipal)
Belleza bien documentada
PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN
Horario especial: De lunes a viernes, de 11 a 14 y de 18 a 20.30 horas
Sábados: de 11 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas.
Domingos: de 11 a 13.30 horas.
CUIDADORES
Servicios municipales de limpieza y mantenimiento y trabajadores del Archivo, bajo la dirección de Ana Verdú.
EL DETALLE
El arco mudéjar que se ha encontrado en los largos trabajos de recuperación realizados en el Archivo. Tras él se ubica la nueva sala de exposiciones.
LA PLANTA
Los naranjos ‘supervivientes’ del largo proceso de readaptación y a la espera de que los nuevos ejemplares plantados prosperen.
Como adelantó la directora del Archivo Municipal, Ana Verdú, en la reapertura del edificio de la calle Sánchez de Feria el pasado año, «por supuesto que el patio abrirá en mayo». Y dicho y hecho. Así de firme es el compromiso del Archivo Municipal con los valores que inspiran la Fiesta de los Patios, tanto antes de aquella reforma que se inició en 2018 y se prolongó más de lo previsto, como ahora, con todas las instalaciones remozadas, artesonados recuperados e incluso hallazgos históricos, como el arco mudéjar que se ha descubierto, o con mejoras tan considerables como la sala expositiva, precisamente junto al patio. El año pasado se pudo disfrutar de la primera gran muestra del Archivo Municipal en esta nueva etapa: Yo, Córdoba. La ciudad en sus documentos. Sepan que aquí se fraguó y se buscaron los argumentos para la candidatura ante la Unesco de la Fiesta de los Patios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
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