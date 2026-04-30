Sánchez de Feria 6 (Archivo Municipal)

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN

Horario especial: De lunes a viernes, de 11 a 14 y de 18 a 20.30 horas

Sábados: de 11 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas.

Domingos: de 11 a 13.30 horas.

CUIDADORES

Servicios municipales de limpieza y mantenimiento y trabajadores del Archivo, bajo la dirección de Ana Verdú.

EL DETALLE

El arco mudéjar que se ha encontrado en los largos trabajos de recuperación realizados en el Archivo. Tras él se ubica la nueva sala de exposiciones.

LA PLANTA

Los naranjos ‘supervivientes’ del largo proceso de readaptación y a la espera de que los nuevos ejemplares plantados prosperen.