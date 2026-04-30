San Juan de Palomares 8

ARQUITECTURA MODERNA Categoría E (de 19 a 41 metros). PREMIOS Reconocimientos: Cuarto premio (2017 y 2018); Quinto (2019 y 2024); Octavo (2022); Accésit (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012) y Mención especial (2013). CUIDADORES Julia Cordero Pino y Gabriel Castillo Prieto. LA PLANTA Hay ejemplares tan diminutos y exclusivos como la rosa de Jericó, pero siempre destaca el enorme pacífico que hace de toldo natural. EL DETALLE Las colecciones de elementos arqueológicos y artesanales, muchas recogidas por el imaginero Castillo Ariza, que salpican discretamente el recinto.

Julia confirmaba hace unos días que el patio se presentará con ‘toda la artillería’ de sus ejemplares más llamativos, a los que la fría y húmeda primavera les ha sentado genial: la boina vasca, los cuernos de alce, la costilla de Adán, el espléndido pacífico cuyas ramas y flores hacen de toldo natural, la rosa de Jericó en el lavadero bajo la que pululan peces... Y es que tampoco falta fauna en el recinto: tortugas, canario, dos cotorras, un perro... Algún año hasta han anidado a sus anchas una pareja de mirlos. Y eso que este coqueto recinto no es grande y compite en la categoría de Arquitectura Moderna, aunque todo lo que muestra es antiguo, sobre todo las colecciones de restos, recuperadas directamente por Gabriel o hace tiempo por su tío, el imaginero Antonio Castillo Ariza, que tuvo el taller en esta casa. Un gran arriate a la entrada de la casa y el que participe simultáneamente en el Concurso Municipal de Rejas y Balcones hace que se entre en el patio predispuesto a dejarse maravillar. Asómense al pozo medieval, cuyo interior está artísticamente iluminado (da un poco de susto) y vean como las lluvias han hecho subir su nivel.