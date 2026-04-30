Ruta 2 | Patios de San Lorenzo
San Juan de Palomares 11
El patio más premiado de la historia, aún mejor
PATIO SINGULAR (CUIDADO POR UN COLECTIVO)
PREMIOS
Mención de honor: 1962,1963, 1964 y 1965. Primer premio: 1961, 1971, 1986, 1993, 1995, 1996, 1998, 2001 y 2002. Segundo premio: 1944, 1946, 1967, 1970, 1994 y 2000. Otros reconocimientos: Tercer premio (1933, 1956, 1969, 1991 y 2024 ); Cuarto (1935, 1947, 1948, 1966, 1968 y 1987); Quinto (1990); Octavo (1936); Accésit (1951 y 1992) e Iluminación (1999).
CUIDADORES
La asociación de cuidadores Claveles y Gitanilllas, que tiene su sede en el patio y preside Rafael Barón.
EL DETALLE
El rincón de la pila y el pozo, bajo la balconada, con todo el sabor castizo y popular de aquellos tiempos en donde llegaron a vivir tres familias.
LA PLANTA
Al veterano limonero lunero le ha sentado genial la primavera actual de semanas alternas de lluvia, frío y calor, y está dando unos limones enormes.
Siempre ha sido imprescindible visitar este recinto desde 1933, año en el que participó por primera vez en el concurso, para comprender el espíritu de los Patios, también en la última época como patio institucional. Cuando se creó en 2022 la categoría de Patio Singular (aquel que está cuidado por un colectivo), el recinto, que es atendido por la asociación de cuidadores Claveles y Gitanillas, volvió también a la competición, y ya el pasado 2024 comenzó a engrosar su ya abultada lista de galardones con un tercer premio. El patio, que en su día cuidó doña Josefita, y que Vimcorsa salvó de la piqueta para actualizar sus dependencias y entregarlas en alquiler, luce magníficamente este año gracias a la lluviosa y fría primavera, informan los cuidadores, que permitirá que la floración ‘estalle’ en mayo. Esta casa, en la que llegaron a vivir tres familias, preserva sus rincones castizos (como el del pozo) y es toda una lección de antropología y de historia y cultura popular.
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