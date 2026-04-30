San Juan de Palomares 11

PATIO SINGULAR (CUIDADO POR UN COLECTIVO)

PREMIOS

Mención de honor: 1962,1963, 1964 y 1965. Primer premio: 1961, 1971, 1986, 1993, 1995, 1996, 1998, 2001 y 2002. Segundo premio: 1944, 1946, 1967, 1970, 1994 y 2000. Otros reconocimientos: Tercer premio (1933, 1956, 1969, 1991 y 2024 ); Cuarto (1935, 1947, 1948, 1966, 1968 y 1987); Quinto (1990); Octavo (1936); Accésit (1951 y 1992) e Iluminación (1999).

CUIDADORES

La asociación de cuidadores Claveles y Gitanilllas, que tiene su sede en el patio y preside Rafael Barón.

EL DETALLE

El rincón de la pila y el pozo, bajo la balconada, con todo el sabor castizo y popular de aquellos tiempos en donde llegaron a vivir tres familias.

LA PLANTA

Al veterano limonero lunero le ha sentado genial la primavera actual de semanas alternas de lluvia, frío y calor, y está dando unos limones enormes.