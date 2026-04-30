Ruta 5 | Patios del Alcázar Viejo
San Basilio 40
El ‘Patio de la Costurera’, en su época dorada
ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 41 a 61 metros).
PREMIOS
Reconocimientos: Tercer premio (2023). Cuarto premio (2021 y 2024). Quinto premio (2022). Sexto premio (2017). Premio singular (2016). Accésit (1993, 1994 y 1995).
CUIDADORA
Meritxell Valle López.
EL DETALLE
Hay elementos desde el siglo XIII. Uno de ellos es una mesuzá (hay poquísimas en España), signo de que la casa se habitó por judíos en el siglo XV.
LA PLANTA
Increíble cómo han prosperado los últimos años los ejemplares de mediano porte. Meritxell también es una maestra en el uso de plantas de flor.
El ‘Patio de la Costurera’, que ya compitió a finales de los 70 y 80 con Manolo y Conchi, vive ahora con Maritxell una edad de oro. Fíjense en el palmarés: en los últimos cuatro años no baja del quinto premio en la difícilísima categoría de Arquitectura Antigua. Y es que el trabajo tiene su recompensas, y no solo el diario, que es mucho, sino también por aquella profunda restauración que asombró a los arqueólogos hallando restos de un muro del siglo XIII y de una noria que demuestra que en un tiempo esta zona estuvo extramuros, un baño de asiento de hace dos siglos, una columna romana reutilizada, restos de una enigmática pintura verde de malaquita califal y hasta una mesuzá, esa hendidura en la jamba (rarísima en España) que demuestra que allí habitó una familia de los últimos judíos cordobeses antes de la expulsión de 1492. Y en cuestión de plantas, es asombroso, como con las dos decenas de variedades de geranios.
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