Ruta 5 | Patios del Alcázar Viejo
San Basilio 22
Las 44 ediciones de Ana de Austria
ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 61 a 81 metros).
PREMIOS
Segundo premio: 2010. Otros reconocimientos: Accésit (1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2003, 2009 y 2012), mención especial (1988 y 2011), premio singular (2022) y variedad floral (1997 y 1999).
CUIDADORA
Ana de Austria.
LA PLANTA
Si el calor llega y con él la floración, Ana prepara este año ejemplares de flor de lis y amarilis.
EL DETALLE
Miren el patio desde sus diversas perspectivas y cómo resuelve el problema de la alta medianera frontal.
Doña Ana cumple en este 2025 sus 90 años (muchas felicidades) y sigue siendo la más incombustible de las cuidadoras de patios, con un respeto bien ganado y todo el cariño popular del mundo tras 44 participaciones, faltando solo en aquellas ediciones en las que la casa estuvo en obras de readaptación. Como anécdota, puede recordarse que tras la referida intervención en el edificio algún técnico consideró que la recuperación del inmueble había alterado su esencia, y el patio fue obligado a competir en la modalidad de Arquitectura Moderna. Ana emprendió una cruzada personal hasta que la adscribieron en la modalidad de Arquitectura Antigua. Así, resulta que es el único patio que ha competido en las dos categorías sin tocar ni siguiera un ladrillo. El inmueble data del siglo XIX e incluso conserva elementos muy anteriores y una estructura del Barroco, como atestiguan los anchos muros o los vencidos arcos de medio punto de la galería de entrada, y cuenta con elementos tan antiguos como la reja de forja de la entrada principal, del año del desastre de Cuba y Filipinas, 1898.
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