San Basilio 20

ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 19 a 41 metros cuadrados).

PREMIOS

Reconocimientos: Tercer premio (2024). Cuarto premio (2023)). Séptimo premio (2019), Octavo premio (2021) y accésit (2005).

CUIDADORES

Juan Jiménez e Isabel Jiménez, con Paqui Hidalgo.

EL DETALLE

Paqui Hidalgo, la madre de Juan, viene incorporando numerosas recreaciones de piezas arqueológicas e históricas que dan un carácter romántico.

LA PLANTA

Llama la atención el magnífico limonero cultivado en espaldera con mucho esfuerzo, del que solo hay otro ejemplar en el concurso.