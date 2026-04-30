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Ruta 5 | Patios del Alcázar Viejo

San Basilio 20

Replicando un oasis romántico

San Basilio 20

San Basilio 20 / A. J. González

Juan M. Niza

Juan M. Niza

ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 19 a 41 metros cuadrados).

PREMIOS

Reconocimientos: Tercer premio (2024). Cuarto premio (2023)). Séptimo premio (2019), Octavo premio (2021) y accésit (2005).

CUIDADORES

Juan Jiménez e Isabel Jiménez, con Paqui Hidalgo.

EL DETALLE

Paqui Hidalgo, la madre de Juan, viene incorporando numerosas recreaciones de piezas arqueológicas e históricas que dan un carácter romántico.

LA PLANTA

Llama la atención el magnífico limonero cultivado en espaldera con mucho esfuerzo, del que solo hay otro ejemplar en el concurso.

Isabel Jiménez, con la ayuda de Juan y de su madre, la artista Paqui Hidalgo, siguen escalando puestos en el palmarés y el pasado año lograron un tercer premio, ya que el patio continúa su evolución con mucho verde, dada la moderada cantidad de sol que entra, y también mucha variedad de especies y buen gusto. Uno se olvida que el patio es de arquitectura moderna en un remanso de paz casi romántico de otros tiempos. A ello contribuyen especialmente las recreaciones de piezas arqueológicas que incorpora Paqui Hidalgo, como ese brocal de estilo mudéjar recreado desde un fragmento. El patio ha concursado alternativamente desde 2004 en tres épocas, siendo la actual la que más reconocimientos le está proporcionando. Además de especies clásicas, destacan muchos ejemplares delicados para el fuerte calor cordobés, como camelias y gardenias.

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