San Basilio 17

ARQUITECTURA MODERNA Categoría E (de 19 a 41 metros cuadrados). PREMIOS Mención de honor: 1986. Primer premio: 1973. Otros reconocimientos: tercer premio (1987 y 2007), quinto premio (1970 y 2023), sexto premio (1975), accésit (1995), iluminación natural (1997) y aprovechamiento de elementos (1999). CUIDADORES Juan Onetti, Francisca Onetti y Tamara Ortega Onetti. LA PLANTA La hoya compacta (algunos la llaman cactus-olla) está entre las singulares plantas crasas del patio. EL DETALLE La estructura de tipo ‘venta’ castellana, con habitaciones distribuidas en torno a la galería superior.

Es un patio con tanto carácter que su segundo regreso al concurso municipal llegó precisamente cuando más difícil era todo, volver al certamen incluido, en plena pandemia en aquella edición extraordinaria de otoño de 2020. Y es que todos los que han abierto las puertas de este patio para el concurso son espíritus de armas tomar, como en su día José Cejudo Lora ‘Padresanto’, en los años 60 y 70, o la activa vecina Blanca Ciudad, en los años 90. En esta tercera andadura del patio en el concurso ya va llegando algún premio. Todo ello en un recinto donde «siempre se quiere sorprender con ejemplares nuevos al jurado y a los que llegan», dice Juan Onetti, que se encarga muy especialmente del duro trabajo del patio, más aún desde que la joven Tamara haya sido madre. El inmueble tiene raíces en el siglo XVIII, aunque hay quien se remonta al siglo XIV y se dice que el brocal del pozo pasa del milenio. La fuerte reforma que se le dio en los años 90, que imprimió un cierto aire castellano, originó un debate (no es el único caso) sobre los límites de las reformas para que un patio concurse en Arquitectura Moderna o Antigua.