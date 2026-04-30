Ruta 5 | Patios del Alcázar Viejo
San Basilio 15
Bajo la luz cegadora del patio blanco
ARQUITECTURA MODERNA Categoría E (de 19 a 41 metros cuadrados).
PREMIOS
Reconocimientos: Premio especial (2018).
CUIDADORES
Ángel Araújo, padre e hijo.
EL DETALLE
Ángel muestra piedras de cuarzo más que impresionantes, recogidas todas en la Sierra de Córdoba, y una colección de herrajes antiguos.
LA PLANTA
El patio suele incluir ejemplares muy singulares (como el clavel de aire) y la luminosa atmósfera hacen que los helechos resalten particularmente.
Es un patio único, como singular es su configuración (un pentágono con grandes arcos que dan acceso a las dependencias de alrededor), con un piso de mármol blanco que multiplica la ya de por sí enorme luminosidad del recinto. Incluso las colecciones que se muestran en el patio parecen irradiar luz, como esas piedras de cristal de cuarzo recogidas en la Sierra de Córdoba. También brillan por su valor museístico y etnográfico esa colección de herrajes y aperos antiguos que se exhiben. Incluso, brilla con distinta luz la planta del patio, que es pentagonal, y ese piso de mármol solo ribeteado junto a la pared por una franja de cantos. Con tanta luz, las plantas de verde destacan por sí mismas, particularmente los helechos, en un patio donde gustan tanto enseres llamativos como variedades de plantas igual de singulares. Fue de los primeros patios que popularizaron especies como el clavel de aire.
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