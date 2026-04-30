San Basilio 14.

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados).

PREMIOS

Primer premio: 1999. Otros reconocimientos: Cuarto (2019 y 2023), quinto (2021), sexto (2024) séptimo (2017 y 2022), accésits (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013), mención (2003, 2006 y 2008), decoración natural (1997), conservación arquitectónica (1998), uso de elementos (2003) y esfuerzo vecinal (2000).

CUIDADORES

Carmen Ibáñez e Ignacio Álvarez.

EL DETALLE

Observen cómo se conserva la cocina, con tres fuegos. O vean el lavadero de dos senos. Hay que recordar que hasta seis familias vivieron en este edificio.

LA PLANTA

La variedad es enorme en este patio, especialmente con colecciones de ejemplares de begonias, geranios, hortensias y coleos.