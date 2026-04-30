Ruta 5 | Patios del Alcázar Viejo
San Basilio 14
Con todo el corazón de hoy y el sabor de antaño
ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados).
PREMIOS
Primer premio: 1999. Otros reconocimientos: Cuarto (2019 y 2023), quinto (2021), sexto (2024) séptimo (2017 y 2022), accésits (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013), mención (2003, 2006 y 2008), decoración natural (1997), conservación arquitectónica (1998), uso de elementos (2003) y esfuerzo vecinal (2000).
CUIDADORES
Carmen Ibáñez e Ignacio Álvarez.
EL DETALLE
Observen cómo se conserva la cocina, con tres fuegos. O vean el lavadero de dos senos. Hay que recordar que hasta seis familias vivieron en este edificio.
LA PLANTA
La variedad es enorme en este patio, especialmente con colecciones de ejemplares de begonias, geranios, hortensias y coleos.
La lluviosa primavera ha preservado la floración, que se prevé espectacular para mediados de mayo, pero ha castigado mucho al inmueble, cuyas gruesas y antiguas paredes, algunas con tres siglos, se resienten con la humedad. Sin embargo, Carmen y Nacho (y el pequeño Nachete, de dos años) están tan animosos como siempre, presumiendo de la casa que adquirieron a Dolores Jurado y Manuel Gaviño (que también presentaban el patio al concurso) y de cómo se conservan dependencias de cuando en la casa llegaron a vivir hasta siete familias: la cocina, el lavadero, la pila con dos senos (todo un lujo en la época). Aunque el patio está todo el año en perfecto estado de revista al pertenecer a la ruta DePatios.com, para el concurso se lucirá especialmente los geranios gigantes de 2,5 metros, la variedad de pelargonios y claveles, la balconera y las medinillas que colgarán bajo los arcos, informa Nacho.
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