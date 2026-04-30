Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cunext fábricaTráficoGuía de las CrucesCruces 2026Patios 2026Incidencias FeriaApertura DecathlonAVE MálagaPoblación extranjera
instagramlinkedin

Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco

Samuel de los Santos Gener 9

De Córdoba al mundo pasando por lo árabe

Samuel de los Santos Gener 9

Samuel de los Santos Gener 9 / Manuel Murillo

Juan M. Niza

Juan M. Niza

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.

Horario especial: De lunes a domingo, de 11 a 14 y de 18 a 22 horas.

Domingo 17, cierre a las 20.30 horas.

CUIDADORES

Equipos de mantenimiento concesionarios de la Casa Árabe en Córdoba.

EL DETALLE

Los arcos del patio de acceso, de estilo mudéjar, todo un referente en este laberíntico inmueble de cinco siglos de anexiones de edificios.

LA PLANTA

Aunque hay polémica por el origen de las plantas que existen actualmente en Córdoba, la centauria es emblema de la casa por sus raíces árabes.

También el Ministerio de Exteriores, con la sede de la Casa Árabe en Córdoba, se suma a la Fiesta de los Patios como recinto institucional (fuera de competición) para reivindicar los valores universales que defiende la Unesco de este patrimonio y lo mucho que la celebración ha heredado de la cultura de Al-Ándalus. De ahí el empleo que se hace en el recinto de especies como la centauria, el azofaifo o el jazmín trepador, tan ligados a la cultura árabe. Eso sí, sin sobrecargar este señorial edificio que se remonta al siglo XIV, aunque la mayor parte del conjunto es del XV y del XVI con un laberíntico entramado de anexiones y segregaciones de cinco casas populares y nobles. Aprovechen en su visita a los tres patios del complejo para consultar la programación, como la exposición Espacios Amaziges, de paisajes de Marruecos. Sepan que dos días después de los patios, la Casa Árabe acogerá un congreso internacional sobre Averroes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents