Samuel de los Santos Gener 9

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.

Horario especial: De lunes a domingo, de 11 a 14 y de 18 a 22 horas.

Domingo 17, cierre a las 20.30 horas.

CUIDADORES

Equipos de mantenimiento concesionarios de la Casa Árabe en Córdoba.

EL DETALLE

Los arcos del patio de acceso, de estilo mudéjar, todo un referente en este laberíntico inmueble de cinco siglos de anexiones de edificios.

LA PLANTA

Aunque hay polémica por el origen de las plantas que existen actualmente en Córdoba, la centauria es emblema de la casa por sus raíces árabes.