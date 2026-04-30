Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco
Samuel de los Santos Gener 9
De Córdoba al mundo pasando por lo árabe
PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.
Horario especial: De lunes a domingo, de 11 a 14 y de 18 a 22 horas.
Domingo 17, cierre a las 20.30 horas.
CUIDADORES
Equipos de mantenimiento concesionarios de la Casa Árabe en Córdoba.
EL DETALLE
Los arcos del patio de acceso, de estilo mudéjar, todo un referente en este laberíntico inmueble de cinco siglos de anexiones de edificios.
LA PLANTA
Aunque hay polémica por el origen de las plantas que existen actualmente en Córdoba, la centauria es emblema de la casa por sus raíces árabes.
También el Ministerio de Exteriores, con la sede de la Casa Árabe en Córdoba, se suma a la Fiesta de los Patios como recinto institucional (fuera de competición) para reivindicar los valores universales que defiende la Unesco de este patrimonio y lo mucho que la celebración ha heredado de la cultura de Al-Ándalus. De ahí el empleo que se hace en el recinto de especies como la centauria, el azofaifo o el jazmín trepador, tan ligados a la cultura árabe. Eso sí, sin sobrecargar este señorial edificio que se remonta al siglo XIV, aunque la mayor parte del conjunto es del XV y del XVI con un laberíntico entramado de anexiones y segregaciones de cinco casas populares y nobles. Aprovechen en su visita a los tres patios del complejo para consultar la programación, como la exposición Espacios Amaziges, de paisajes de Marruecos. Sepan que dos días después de los patios, la Casa Árabe acogerá un congreso internacional sobre Averroes.
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