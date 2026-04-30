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Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco

Samuel de los Santos Gener 5

Recinto tan señorial como popular e histórico

Samuel de los Santos Gener 5.

Samuel de los Santos Gener 5. / Víctor Castro

Juan M. Niza

Juan M. Niza

PATIO SINGULAR (CUIDADO POR UN COLECTIVO) Categoría B (de 81 a 100 metros cuadrados).

PREMIOS

Primer premio: 1983. Segundo premio: 1988. Otros reconocimientos: tercer premio (1982,1985 y 1994), cuarto premio (1981 y 1992), accésit (1987,1989,1991 y 1995), finalista en 1986, esfuerzo vecinal en 1996, mención especial en 1993, premio singular en 2015.

CUIDADORA

Equipo de Cáritas de la parroquia del Sagrario, coordinado por su presidenta, Carmen Guisado.

EL DETALLE

El lluvioso invierno no solo ha llenado embalses, también el pozo romano que hallaron aquí hace tiempo. Por cierto, este año cubriéndose de plantas.

LA PLANTA

El perejil de mar (‘crithmun maritimum’, en la foto) y la ‘euphorbia mellor’ son dos de las rarezas que pueden verse este año.

La parroquia del Sagrario de la Catedral, propietaria de este inmueble barroco, magistralmente recuperado en los años 70 tras una época en la que compitió con mucho éxito como casa de vecinos, abre los dos patios del edificio, con raíces en el siglo XVII y restos romanos en el subsuelo, todo ello de manos de cáritas parroquial y con fines solidarios para ayudar a unas 60 familias. El segundo de sus recintos está ya espectacular y que nada tiene que ver con aquel patio que se incorporó hace tres ediciones. Los dos patios siguen dando sorpresas a sus propios cuidadores, como esas dos incorporaciones de rarezas que han costado identificar, la ‘euphorbia mellor’ (emparentada con la flor de pascua) y la ‘crithtum maritimum’ (perejil de mar). Pero hay más ‘milagros’, como le llaman en la casa a esas inexplicables buenas noticias. Entre ellos una buganvilla de cuyo tronco sale otra especie.

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