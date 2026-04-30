Samuel de los Santos Gener 5.

PATIO SINGULAR (CUIDADO POR UN COLECTIVO) Categoría B (de 81 a 100 metros cuadrados).

PREMIOS

Primer premio: 1983. Segundo premio: 1988. Otros reconocimientos: tercer premio (1982,1985 y 1994), cuarto premio (1981 y 1992), accésit (1987,1989,1991 y 1995), finalista en 1986, esfuerzo vecinal en 1996, mención especial en 1993, premio singular en 2015.

CUIDADORA

Equipo de Cáritas de la parroquia del Sagrario, coordinado por su presidenta, Carmen Guisado.

EL DETALLE

El lluvioso invierno no solo ha llenado embalses, también el pozo romano que hallaron aquí hace tiempo. Por cierto, este año cubriéndose de plantas.

LA PLANTA

El perejil de mar (‘crithmun maritimum’, en la foto) y la ‘euphorbia mellor’ son dos de las rarezas que pueden verse este año.