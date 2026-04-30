Postrera 28

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría E (de 19 a 41 metros).

PREMIOS

Primer premio: 1990 y 1997. Segundo premio: 1992, 1995, 2001, 2003, 2006 y 2012. Otros reconocimientos: tercero (2000), cuarto (1989, 1991, 1991, 1994 y 2018), quinto (1996), sexto (2019), séptimo (2024), octavo (2023), accésit (2002, 2004, 2010, 2011 y 2013), iluminación (1998 y 1999) y premio singular (2016 y 2017).

CUIDADOR

Rafael Córdoba.

EL DETALLE

Los ventanucos, alguno de ellos tapiados y ya recuperado, de la época en la que tres familias buscaban la luz y el aire del patio desde sus dependencias.

LA PLANTA

Las calas son algunas de las especies que más cuida Rafael para sus mejores rincones, si el calor no adelanta demasiado este año la floración.