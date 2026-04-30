Pompeyos 6 (Archivo Provincial)

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.

Horario especial: De lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas.

Domingos: Cerrado.

CUIDADORES

Equipo de trabajadores del Archivo Provincial de Córdoba, con María Teresa Panadero, Dolores García y Ana Chacón.

LA PLANTA

Observen el cuidado y el partido que se le saca a las plantas de verde en un patio señorial y ‘de sombra’, que no aspira a ostentaciones.

EL DETALLE

Los arcos sobre delgadas columnas de mármol de Cabra. En uno quedan restos de estuco imitando el mármol, como en el Palacio de la Merced.