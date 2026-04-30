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Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco

Pompeyos 6 (Archivo Provincial)

El recibidor de la historia

Pompeyos 6.

Pompeyos 6. / Manuel Murillo

Juan M. Niza

Juan M. Niza

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.

Horario especial: De lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas.

Domingos: Cerrado.

CUIDADORES

Equipo de trabajadores del Archivo Provincial de Córdoba, con María Teresa Panadero, Dolores García y Ana Chacón.

LA PLANTA

Observen el cuidado y el partido que se le saca a las plantas de verde en un patio señorial y ‘de sombra’, que no aspira a ostentaciones.

EL DETALLE

Los arcos sobre delgadas columnas de mármol de Cabra. En uno quedan restos de estuco imitando el mármol, como en el Palacio de la Merced.

Por decimoprimera vez casi consecutiva (solo faltó el año de la pandemia), la Junta de Andalucía se suma a la Fiesta de los Patios con este recinto de entrada del Archivo Histórico Provincial, colaborando en la celebración, a la vez que invita a conocer esta institución. Son los propios trabajadores los que cuidan el patio, que nunca se sobrecarga para preservar su carácter señorial de esta estancia del siglo XVIII con elementos anteriores barrocos. Observen la galería en ‘ele’, sus columnas de mármol rojo de Cabra y los restos de estuco que se conservan y muestran cómo una vez estuvo decorado el entorno. El patio da paso a la capilla de la Concepción, una maravilla, resto de la iglesia fernandina de Santo Domingo, muy desconocida por los propios cordobeses y usada por el archivo para exposiciones. Las últimas fueron en diciembre, sobre el legado de la familia Corral en Almodóvar, y en febrero, sobre la exposición Fangtasmagoría.

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