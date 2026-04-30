Plaza de las Tazas 11

ARQUITECTURA MODERNA Categoría A (más de 100 metros). PREMIOS Mención de honor: 1962 y 1963. Primer premio: 1961. Segundo premio: 2021. Otros reconocimientos: tercer premio (1969 y 2023), cuarto premio (2016), quinto premio (2017 y 2022), séptimo premio (2014), octavo premio (2015) accésit (2012) y premio singular (2013). CUIDADORA Cristina Bendala. LA PLANTA Este año destacamos los cáctus y crasas del invernaderos, algunas plantas de un enorme porte. EL DETALLE En las últimas ediciones del concurso podía verse una familia de patos silvestres que anidó en la alberca.

Regresa este año el patio de Cristina Bendala tras la ausencia en 2025. Hasta diez familias llegaron a vivir en este recinto que ya compitió y fue el campeón indiscutible entre 1961 y 1963, una etapa cuya historia ha ido recuperando y documentando minuciosamente la cuidadora. El patio, hoy en día, reaprovecha el espacio de una huerta y el de infraviviendas derribadas, creando un amplísimo patio donde prosperan plantas de gran porte como un enorme drago, bambú (el único lugar donde se puede ver junto a Fernando Colón 14, que ha entrado nuevo este año), gigantescas buganvillas o un invernadero con grandes y singulares cactus; sin olvidar, a otra escala, aves del paraíso, calas, margaritas, centáureas... Cristina siente el patio y su compromiso le ha llevado a participar en el proyecto Axerquía Verde. Pregunten por él a la cuidadora. Este año las fuertes lluvias invernales le han sentado de maravilla a un patio donde destaca especialmente la arboleda. Para hacerse una idea de la frondosidad: en las últimas ediciones, una familia de patos silvestre había cambiado los Sotos de la Albolafia por la alberca de tan enorme patio.