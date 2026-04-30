Plaza de San Rafael 7

PATIO CONVENTUAL

PREMIOS

Primer premio: 2025 (en la categoría de Patio Conventual). Segundo premio: 2023 y 2024 (en la categoría de Patio Singular).

Reconocimientos: Premio singular: 2022.

CUIDADORES

Hermandad de San Rafael, entre ellos Fernando Cruz Conde, Purificación Díaz y Aurora Bernete (redes sociales).

EL DETALLE

El entorno de la estatua del Custodio, como no podía ser de otra forma, se mima con una especial atención por la hermandad de San Rafael.

LA PLANTA

El ‘patio verde’, como llaman al segundo recinto del conjunto, sigue prosperando con cicas (foto), helechos, costillas de Adán...