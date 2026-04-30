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Ruta 2 | Patios de San Lorenzo

Plaza de San Rafael 7

Relevo bajo las alas del custodio

Plaza de San Rafael 7

Plaza de San Rafael 7 / A. J. González

Juan M. Niza

Juan M. Niza

PATIO CONVENTUAL

PREMIOS

Primer premio: 2025 (en la categoría de Patio Conventual). Segundo premio: 2023 y 2024 (en la categoría de Patio Singular).

Reconocimientos: Premio singular: 2022.

CUIDADORES

Hermandad de San Rafael, entre ellos Fernando Cruz Conde, Purificación Díaz y Aurora Bernete (redes sociales).

EL DETALLE

El entorno de la estatua del Custodio, como no podía ser de otra forma, se mima con una especial atención por la hermandad de San Rafael.

LA PLANTA

El ‘patio verde’, como llaman al segundo recinto del conjunto, sigue prosperando con cicas (foto), helechos, costillas de Adán...

Los vaivenes en las bases del concurso han hecho que los dos grandes recintos de la antigua casa del Sacristán de la iglesia del Juramento abriera de cuatro formas distintas en solo una década: como Patio Institucional, en la modalidad de Arquitectura Antigua, como Patio Singular (cuidado por un colectivo) y desde 2025 como Patio Conventual, ganando el primer premio. Y no solo aguanta bien los cambios del reglamento. Incluso está haciendo frente al gran problema de la falta de relevo generacional con muchas jóvenes hermanas de San Rafael que continúan la labor de sus madres. Ello puede explicar la increíble transformación del conjunto en unos años. Pocos patios han recuperado tanto y tan bien elementos populares como el pavimento, brocal medieval, una antiquísima cocina, la capilla de la Virgen de Fátima... Y todo ello en dos patios muy distintos (el segundo con dos niveles) repletos de bellos rincones y de singularidades botánicas.

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