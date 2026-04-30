Plaza de Ramón y Cajal 7

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN. Horario especial: De lunes a domingo, de 11 a 14 horas. CUIDADOR Empresa de mantenimiento concesionaria. EL DETALLE Observen los antiguos azulejos que enmarcan arriates y el señorial empedrado de chino cordobés bicolor, señas de este romántico patio-jardín. LA PLANTA Las trepadoras en los arcos, espectaculares cuando florece el jazmín chino, multiplican el ambiente recogido, discreto y señorial.

Desde el concurso de 2013, la Subdelegación de Defensa no ha faltado ni una edición a su cita con el certamen y la ciudad en la que, quizá, sea la más conocida de las actividades de su programa sociocultural y expositivo. Así, y en horario matinal, podrá visitarse este recinto que sigue la moda romántica francesa de los jardines-patio de casas señoriales del siglo XIX. Dividido en cuatro zonas, con un pavimento bicolor de chino cordobés señorial enmarcado por antiguos azulejos, encontramos un centenario magnolio, naranjos, geranios, cintas, rosas, helechos, nuevas plantas tropicales... Y, sobre todo, unos arcos cuajados de jazmines chinos que invitan a pasear bajo ellos. El edificio, de Juan de Ochoa, es una joya con elementos del siglo XVI, cuando fue casa de los Venegas. El conjunto pasó a manos de Luis Belluga y Moncada (siglo XVII), y después al Ramo de la Guerra (1842) para convertirse en Gobierno Militar de Córdoba en 1862.