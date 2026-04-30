Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco
Plaza del Potro 1 (Bellas Artes y Julio Romero)
Resaca del Año Romero de Torres
PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.
Horario especial: De lunes a domingo, de 11 a 14 y de 18 a 22 horas.
CUIDADORES
Ayuntamiento y Diputación de Córdoba, a través de sus servicios al efecto.
LA PLANTA
Los setos, que tienen un lentísimo crecimiento, en consonancia con el paso del tiempo en tan señorial recinto.
EL DETALLE
Un águila de Aurelio Teno y los bustos de Juan Valera y Rafael Romero Barros ‘vigilan’ el patio de entrada.
Una magnífica oportunidad para, además de ir de patios y conocer éste recinto de carácter señorial, interesarse por las programaciones y las actividades de los museos de Julio Romero de Torres y el de Bellas Artes, especialmente de sus exposiciones temporales. Y, para ello, resulta una magnífica antesala este patio tan ligado a la familia del artista y en donde, por un lado, en las dependencias que originariamente fuera el medieval Hospital de la Caridad. Pero tras este señorial patio, y entre ambos museos, muy al gusto romántico de la época, también podrá accederse durante la celebración del Concurso Municipal al patio interior, el de la casa natal de Julio Romero de Torres (foto principal), cuya apertura permanente viene reivindicando sin éxito una plataforma ciudadana. La Diputación redactaba el año pasado el proyecto definitivo de reforma y puesta en valor, por 1,5 millones. Ese patio más interior atesora un sinfín de restos arqueológicos y el estudio en el que trabajaban los artistas de la familia, no solo Julio. La última vez que abrió fue del 17 al 22 de octubre, con motivo de Flora 2025.
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