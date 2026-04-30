Plaza del Potro 1 (Bellas Artes y Julio Romero)

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.

Horario especial: De lunes a domingo, de 11 a 14 y de 18 a 22 horas.

CUIDADORES

Ayuntamiento y Diputación de Córdoba, a través de sus servicios al efecto.

LA PLANTA

Los setos, que tienen un lentísimo crecimiento, en consonancia con el paso del tiempo en tan señorial recinto.

EL DETALLE

Un águila de Aurelio Teno y los bustos de Juan Valera y Rafael Romero Barros ‘vigilan’ el patio de entrada.