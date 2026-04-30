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Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco

Plaza de Jerónimo Páez 7 (Museo Arqueológico)

Una visión del patio desde la Historia

Museo Arqueológico.

Museo Arqueológico. / A. J. González

Juan M. Niza

Juan M. Niza

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.

Horario especial: De martes a sábados de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

Domingos: De 11 a 14 horas.

Lunes: Cerrado.

CUIDADORES

Servicio contratado y trabajadores del Museo Arqueológico, que dirige Irene Maclino.

EL DETALLE

Las propias piezas arqueológicas que atesoran los dos patios de la parte antigua, en el que fuera Palacio de los Páez de Castillejo.

LA PLANTA

El acanto, que evoca los capiteles de estilo corintio y sirve a los monitores de las visitas escolares para despertar la curiosidad a los pequeños.

El Museo Arqueológico consolida su nueva etapa, con la directora Irene Maclino, como patio institucional (fuera de competición) dentro del Concurso Municipal de Patios, aportando lo mejor que se le da: una visión desde la historia y la arqueología de estos recintos a cielo abierto. Para ello, estarán los dos patios del que fuera Palacio de los Páez de Castillejo, tras esa imponente fachada de Hernán Ruiz II restaurada no hace mucho. El museo, de titularidad estatal pero gestionado por la Junta de Andalucía, que también se suma a la Fiesta de los Patios con otros dos recintos institucionales, tiene pendiente desde hace años la adaptación museística de la parte antigua, el palacete renacentista, para lo que existe un trabajado proyecto. El museo ofrece ahora una interesante exposición de piezas de la época almohade, coincidiendo con los actos del 900 aniversario del nacimiento de Averroes.

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