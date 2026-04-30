Plaza de Jerónimo Páez 7 (Museo Arqueológico)

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.

Horario especial: De martes a sábados de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

Domingos: De 11 a 14 horas.

Lunes: Cerrado.

CUIDADORES

Servicio contratado y trabajadores del Museo Arqueológico, que dirige Irene Maclino.

EL DETALLE

Las propias piezas arqueológicas que atesoran los dos patios de la parte antigua, en el que fuera Palacio de los Páez de Castillejo.

LA PLANTA

El acanto, que evoca los capiteles de estilo corintio y sirve a los monitores de las visitas escolares para despertar la curiosidad a los pequeños.