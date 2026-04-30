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Ruta 1 | Patios de Santa Marina y San Agustín

Plaza de Don Gome

Viana, aún más abierta al mundo

Patio de la Cancela del Palacio de Viana.

Patio de la Cancela del Palacio de Viana. / A. J. González

Juan M. Niza

Juan M. Niza

PATIO DE LA CANCELA. PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN

Horario especial: De martes a sábado, de 10.00 a 19.00 horas.

Domingos, de 10.00 a 15.00 horas.

Lunes 4 y 11 de mayo, de 10.00 a 19.00 horas.

Jornada de puertas abiertas de los patios, el miércoles 6 de mayo.

CUIDADORES

Equipo de mantenimiento y jardinería del Palacio de Viana.

LA PLANTA

Se usan especies populares, alternándose con otras como el veterano tejo del Patio de la Cancela.

EL DETALLE

El siglo XIX puso de moda las fuentes en los patios. La del Patio de la Cancela fue antes una pila bautismal.

El Palacio de Viana aún se abre más al mundo al llegar la Fiesta de los Patios, como parte del compromiso de la Fundación Kutxabank con la ciudad, para lo que deja de par en par esa cancela que da nombre a uno de sus doce emblemáticos patios señoriales. Pero, además del Patio de la Cancela, el día 6, el público, en una jornada de puertas abiertas, podrá visitar esos doce recintos que son toda una lección de historia, sociología y antropología, permitiendo descubrir cómo la nobleza cordobesa, a través del tiempo, concebía el patio como escenario de su vida privada y social. Además, los lunes 4 y 11 de mayo, el horario restringido se ampliará y, al cierre de la presente edición, se ultimaban otras iniciativas para contribuir a hacer más grande aún la Fiesta de los Patios, explicaba a esta publicación el director del palacio y de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo. De hecho, el responsable recuerda que el Palacio de Viana no es «un museo al uso» en sus dependencias y colecciones, sino una «casa auténtica y vivida» que refleja aún vívidamente el carácter de las familias nobles que la habitaron entre 1425 y 1980.

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