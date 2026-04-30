Ruta 1 | Patios de Santa Marina y San Agustín
Plaza de Don Gome
Viana, aún más abierta al mundo
PATIO DE LA CANCELA. PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN
Horario especial: De martes a sábado, de 10.00 a 19.00 horas.
Domingos, de 10.00 a 15.00 horas.
Lunes 4 y 11 de mayo, de 10.00 a 19.00 horas.
Jornada de puertas abiertas de los patios, el miércoles 6 de mayo.
CUIDADORES
Equipo de mantenimiento y jardinería del Palacio de Viana.
LA PLANTA
Se usan especies populares, alternándose con otras como el veterano tejo del Patio de la Cancela.
EL DETALLE
El siglo XIX puso de moda las fuentes en los patios. La del Patio de la Cancela fue antes una pila bautismal.
El Palacio de Viana aún se abre más al mundo al llegar la Fiesta de los Patios, como parte del compromiso de la Fundación Kutxabank con la ciudad, para lo que deja de par en par esa cancela que da nombre a uno de sus doce emblemáticos patios señoriales. Pero, además del Patio de la Cancela, el día 6, el público, en una jornada de puertas abiertas, podrá visitar esos doce recintos que son toda una lección de historia, sociología y antropología, permitiendo descubrir cómo la nobleza cordobesa, a través del tiempo, concebía el patio como escenario de su vida privada y social. Además, los lunes 4 y 11 de mayo, el horario restringido se ampliará y, al cierre de la presente edición, se ultimaban otras iniciativas para contribuir a hacer más grande aún la Fiesta de los Patios, explicaba a esta publicación el director del palacio y de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo. De hecho, el responsable recuerda que el Palacio de Viana no es «un museo al uso» en sus dependencias y colecciones, sino una «casa auténtica y vivida» que refleja aún vívidamente el carácter de las familias nobles que la habitaron entre 1425 y 1980.
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