Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco
Plaza de las Cañas 3
Un patio barroco repleto de color e historia
PATIO CONVENTUAL. COLEGIO DE LA PIEDAD
CUIDADORES
Comunidad de religiosas de las Hijas del Patrocinio de María y personal del centro.
EL DETALLE
El mobiliario, colecciones de antigüedades y las pinturas restauradas que se muestran en las galerías circundantes al soberbio patio, del siglo XVII.
LA PLANTA
Sin duda, los naranjos que presiden los rincones del señorial claustro, en donde se incorporan para la ocasión plantas de flor.
El patio del siglo XVIII del colegio de La Piedad, que en 2024 abrió sus puertas como patio institucional y que en 2025 se estrenó en la nueva categoría de Patio Conventual, vuelve a la liza este 2026 con más experiencia y mejor hacer. Es un patio barroco muy desconocido por buena parte de Córdoba, que en cierta forma, guardando las distancias, recuerda al de La Merced. El conjunto está cuidado por las religiosas de Hijas del Patrocinio de María, congregación con origen en el siglo XVI tras la fundación del padre Cosme Muñoz (1607). A lo largo del tiempo se fue construyendo la actual iglesia (del XVIII, durante el mandato del obispo Siuri), el patio en competición y el cuerpo moderno de instalaciones educativas. Guarda en la galería obras de arte singulares. Del colegio, basta recordar que fue el primero dedicado a la enseñanza de la mujer y que actualmente cuenta con 400 escolares.
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