Plaza de las Cañas 3

PATIO CONVENTUAL. COLEGIO DE LA PIEDAD

CUIDADORES

Comunidad de religiosas de las Hijas del Patrocinio de María y personal del centro.

EL DETALLE

El mobiliario, colecciones de antigüedades y las pinturas restauradas que se muestran en las galerías circundantes al soberbio patio, del siglo XVII.

LA PLANTA

Sin duda, los naranjos que presiden los rincones del señorial claustro, en donde se incorporan para la ocasión plantas de flor.