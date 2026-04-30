Ruta 3 | Patios de Santiago y San Pedro
Pedro Fernández 6
Nueva etapa con relevo generacional incorporado
ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 41 a 61 metros)
PREMIOS
Primer premio: 2015. Otros reconocimientos: quinto premio (2016), sexto premio (2019), séptimo premio (2018) y octavo premio (2014).
CUIDADORES
Marina Mora, sus suegros Rafael y Leonor y los pequeños Pablo y Mercedes.
EL DETALLE
De los antiguos propietarios, el blanco patio guarda unos puntos de capiteles y cornisas azules como tributo al mediterráneo y a Málaga.
LA PLANTA
La costilla de Adán ha tomado unas dimensiones tremendas y se quedó en el recinto con los nuevos dueños presidiendo majestuosamente el patio.
Ana Balbuena y su espectaculares colecciones botánicas ya no están en el concurso, pero sí su patio y buena parte de su legado y espíritu. Y es que, casi sin tiempo tras mudarse el pasado mes de octubre, la familia de María Mora se puso manos a la obra y volverá a abrir este recinto de pavimento de chinos, alto zócalo de azulejos andaluces y muy cordobés, pero con aires mediterráneos. Los nuevos cuidadores vienen con relevo generacional incorporado, ya que Pablo (de dos años) y Mercedes (de seis) ya echan una mano a sus padres y abuelos. Durante todo el año, el patio está diáfano para que los niños correteen a gusto, pero para el concurso dispondrá de una isleta central repleta de ejemplares. Y además, si es verdad lo que dicen del trébol de cuatro hojas, los nuevos cuidadores van a tener muchísima suerte. La pequeña Mercedes sabe dónde está una macetita donde crece esta mutación del trébol talismán.
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