Pedro Fernández 6

ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 41 a 61 metros) PREMIOS Primer premio: 2015. Otros reconocimientos: quinto premio (2016), sexto premio (2019), séptimo premio (2018) y octavo premio (2014). CUIDADORES Marina Mora, sus suegros Rafael y Leonor y los pequeños Pablo y Mercedes. EL DETALLE De los antiguos propietarios, el blanco patio guarda unos puntos de capiteles y cornisas azules como tributo al mediterráneo y a Málaga. LA PLANTA La costilla de Adán ha tomado unas dimensiones tremendas y se quedó en el recinto con los nuevos dueños presidiendo majestuosamente el patio.

Ana Balbuena y su espectaculares colecciones botánicas ya no están en el concurso, pero sí su patio y buena parte de su legado y espíritu. Y es que, casi sin tiempo tras mudarse el pasado mes de octubre, la familia de María Mora se puso manos a la obra y volverá a abrir este recinto de pavimento de chinos, alto zócalo de azulejos andaluces y muy cordobés, pero con aires mediterráneos. Los nuevos cuidadores vienen con relevo generacional incorporado, ya que Pablo (de dos años) y Mercedes (de seis) ya echan una mano a sus padres y abuelos. Durante todo el año, el patio está diáfano para que los niños correteen a gusto, pero para el concurso dispondrá de una isleta central repleta de ejemplares. Y además, si es verdad lo que dicen del trébol de cuatro hojas, los nuevos cuidadores van a tener muchísima suerte. La pequeña Mercedes sabe dónde está una macetita donde crece esta mutación del trébol talismán.