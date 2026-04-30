Ruta 2 | Patios de San Lorenzo
Pastora 2
Un paraíso para las flores y la Virgen de la Salud
ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados).
PREMIOS
Mención de honor: 2023. Primer premio: 2005, 2009, 2016, 2017, 2019, 2022 y 2024. Segundo premio: 2010 y 2018. Otros reconocimientos: Tercer premio (2014 y 2015); Quinto premio (2021) y Accésit (2004, 2006, 2007, 2008, 2011,2012 y 2013).
CUIDADOR
Rafael Barón.
EL DETALLE
De todo el minucioso recinto, en donde es difícil elegir un detalle, citamos este año las macetas, con un diseño recuperado de hace un siglo.
LA PLANTA
Más que citar una en concreto, en este patio hay que hablar de las delicadas composiciones de formas y colores, como con las lobelias.
Pastora 2 es el campeón a batir en la modalidad de Arquitectura Moderna. Y ya les adelantamos que es difícil, no solo por su séptimo primer premio, logrado el año pasado, sino por esa Mención de Honor de 2023 que es el máximo galardón que otorga el concurso en su etapa moderna. Es el único recinto de su categoría en ostentarlo. Rafael, artesano dorador y florista, siempre sorprende con su patio, donde todo se mima al milímetro. La última vez, en la exitosa edición de ‘Los Patios en Jueves Santo’, un ciclo que impulsó el propio Barón, presidente también de la asociación de cuidadores Claveles y Gitanillas. El año pasado celebró el 25 aniversario de la bendición de la Virgen de la Salud, talla de Romero Zafra que incluso concita devociones en el barrio y hasta fuera de la ciudad y que tiene su capilla en el propio patio; y en 2025 celebrará sus 25 participaciones ininterrumpidas en el concurso.
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