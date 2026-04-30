ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados).

PREMIOS

Mención de honor: 2023. Primer premio: 2005, 2009, 2016, 2017, 2019, 2022 y 2024. Segundo premio: 2010 y 2018. Otros reconocimientos: Tercer premio (2014 y 2015); Quinto premio (2021) y Accésit (2004, 2006, 2007, 2008, 2011,2012 y 2013).

CUIDADOR

Rafael Barón.

EL DETALLE

De todo el minucioso recinto, en donde es difícil elegir un detalle, citamos este año las macetas, con un diseño recuperado de hace un siglo.

LA PLANTA

Más que citar una en concreto, en este patio hay que hablar de las delicadas composiciones de formas y colores, como con las lobelias.