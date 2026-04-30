La Palma 3.

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría C (de 61 a 81 metros cuadrados).

PREMIOS

Primer premio: 2014. Otros reconocimientos: tercero (2022), quinto (2016 y 2017), sexto (2015), séptimo (2025), accésit (1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2009, 2012 y 2013), premio al uso artístico del agua (1997, 1998, 1999 y 2000) y premio al esfuerzo vecinal (1996).

CUIDADOR

Manuel Cachinero.

EL DETALLE

La señorial puerta de acceso al recinto, bien alta para permitir el paso de carruajes que llegaron a dejar huella en el dintel de la entrada.

LA PLANTA

La buganvilla fue premiada en 2013 por el Real Jardín Botánico y, cuando está en plenitud, el patio multiplica sus opciones a premio.