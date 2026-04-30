Ruta 3 | Patios de San Pedro y Santiago
La Palma 3
Bajo toda una explosión de color
ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría C (de 61 a 81 metros cuadrados).
PREMIOS
Primer premio: 2014. Otros reconocimientos: tercero (2022), quinto (2016 y 2017), sexto (2015), séptimo (2025), accésit (1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2009, 2012 y 2013), premio al uso artístico del agua (1997, 1998, 1999 y 2000) y premio al esfuerzo vecinal (1996).
CUIDADOR
Manuel Cachinero.
EL DETALLE
La señorial puerta de acceso al recinto, bien alta para permitir el paso de carruajes que llegaron a dejar huella en el dintel de la entrada.
LA PLANTA
La buganvilla fue premiada en 2013 por el Real Jardín Botánico y, cuando está en plenitud, el patio multiplica sus opciones a premio.
Si la buganvilla que sirve casi de toldo natural está en plena floración cuando pase el jurado del concurso, casi habrá que dar por seguro que Manuel Cachinero se llevará otro premio este año, como ocurrió con el séptimo en 2026, ya que el color se multiplica en el recinto y el efecto es espectacular. Y es bastante posible, porque el lluvioso invierno ha sentado de maravillas a las plantas de mediano porte. Sin embargo, no todo depende de la magnífica buganvilla, premiada por el Jardín Botánico en 2013, y el patio tiene méritos de sobra con sus arriates, las plantas acuáticas, una maravillosa celinda, el uso de agua en la fuente y pilas (obtuvo numerosos galardones por ello en los años 90) o las creaciones de metal que salpican el patio, obras del cuidador del recinto, el artista Manuel Cachinero. El inmueble era un palacete de 1798 que se sirvió como casa de vecinos hasta su adaptación a finales del siglo XX.
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