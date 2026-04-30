Palacio de Orive.

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN

Horario especial: De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

CUIDADORES

Servicios municipales de mantenimiento y de Parques y Jardines.

EL DETALLE

La fachada de Hernán Ruiz II es sublime, pero el patio es mágico. En contra de lo que parece, ningún lado de la galería porticada es igual a otro.

LA PLANTA

Los jardineros municipales saben que a un patio tan palaciego hay que ponerle plantas de porte señorial y solo algún punto muy medido de color.