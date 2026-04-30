Ruta 1 | Patios de Santa Marina y San Agustín
Palacio de Orive
El patio más legendario
PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN
Horario especial: De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.
CUIDADORES
Servicios municipales de mantenimiento y de Parques y Jardines.
EL DETALLE
La fachada de Hernán Ruiz II es sublime, pero el patio es mágico. En contra de lo que parece, ningún lado de la galería porticada es igual a otro.
LA PLANTA
Los jardineros municipales saben que a un patio tan palaciego hay que ponerle plantas de porte señorial y solo algún punto muy medido de color.
El blanco patio renacentista del Palacio de Orive vuelve a la lista de recintos institucionales que, con horarios específicos, abrirán fuera de concurso. Por cierto, este patio es el alma y el ‘cerebro’ del certamen, pues desde él los trabajadores de la Delegación de Fiestas y Tradiciones organizan cada año este evento centenario. El Palacio de Orive, o de los Villalones, fue rescatado por el Ayuntamiento a finales del siglo XX y adaptado en una lenta recuperación del Plan Manzana de San Pablo, con hitos como la Sala Orive, el coqueto jardín o la reciente conexión con Capitulares. El edificio permite conocer cómo se interpretaba el patio por la nobleza de hace siglos y todo el conjunto respira magia. Como con la leyenda de Blanquita, que Washington Irvin resituó en Granada. Otro ejemplo: el patio es asimétrico y no hay un lado igual, ni en el número de arcos. Sin embargo, el efecto es de plena armonía.
- Los problemas de los Patios de Córdoba: de un impacto económico 'casi nulo' a la falta de relevo generacional
- Córdoba ya ha elegido sus mejores patios: estos son los ganadores del concurso de 2025
- El Ayuntamiento responde a restaurantes y hoteles: 'La Fiesta de los Patios no se hace para generar ingresos
- Estos son los Patios de Córdoba más famosos: el top 5 de los más visitados
- La guía definitiva de los Patios de Córdoba 2025: fechas, rutas, horarios y mapas interactivos
- El patio de Córdoba más visitado este 2025 no entra a concurso y tiene truco
- El podio de los Patios de Córdoba: estos son los cinco recintos más premiados en la historia del concurso
- Patios de Santiago y San Pedro: la ruta de las maravillas