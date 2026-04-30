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Ruta 1 | Patios de Santa Marina y San Agustín

Palacio de Orive

El patio más legendario

Palacio de Orive.

Palacio de Orive. / Francisco González

Juan M. Niza

Juan M. Niza

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN

Horario especial: De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

CUIDADORES

Servicios municipales de mantenimiento y de Parques y Jardines.

EL DETALLE

La fachada de Hernán Ruiz II es sublime, pero el patio es mágico. En contra de lo que parece, ningún lado de la galería porticada es igual a otro.

LA PLANTA

Los jardineros municipales saben que a un patio tan palaciego hay que ponerle plantas de porte señorial y solo algún punto muy medido de color.

El blanco patio renacentista del Palacio de Orive vuelve a la lista de recintos institucionales que, con horarios específicos, abrirán fuera de concurso. Por cierto, este patio es el alma y el ‘cerebro’ del certamen, pues desde él los trabajadores de la Delegación de Fiestas y Tradiciones organizan cada año este evento centenario. El Palacio de Orive, o de los Villalones, fue rescatado por el Ayuntamiento a finales del siglo XX y adaptado en una lenta recuperación del Plan Manzana de San Pablo, con hitos como la Sala Orive, el coqueto jardín o la reciente conexión con Capitulares. El edificio permite conocer cómo se interpretaba el patio por la nobleza de hace siglos y todo el conjunto respira magia. Como con la leyenda de Blanquita, que Washington Irvin resituó en Granada. Otro ejemplo: el patio es asimétrico y no hay un lado igual, ni en el número de arcos. Sin embargo, el efecto es de plena armonía.

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