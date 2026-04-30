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Ruta 1 | Patios de Santa Marina y San Agustín

Ocaña 19

Aires cervantinos para un patio de letras

Ocaña 19

Ocaña 19 / A. J. González / AJGONZALEZ

Juan M. Niza

Juan M. Niza

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados).

PREMIOS

Reconocimientos: séptimo (2016); accésit (2003 y 2009); mención especial (2005, 2007 y 2011); premio singular (2017 y 2022) y decoración natural (1999).

CUIDADORES

Toñi Lucena y Ricardo González.

EL DETALLE

La recuperación del entorno en general, como el pavimento de chino cordobés y losas de barro o la galería superior usando madera.

LA PLANTA

Este año una hortensia y el naranjo, al que le ha sentado la lluvia de maravilla, marcan el recinto. Pero no faltan pendientes de la reina, sello de la casa.

Tres décadas ininterrumpidas cumple el patio de Toñi y Ricardo en el concurso. Tendrían que ver las fotos de entonces. Nada parecido a este tributo a Córdoba con aires cervantinos. Quizá a ello contribuye el alma de sus cuidadores, ligado a las letras y a su librería en el mismo edificio que es también emblema del barrio y especializada en política, historia, antropología... y en Patios. El inmueble data del XIX, aunque sigue la estructura de dos siglos antes. Miren las columnas de ladrillo del pórtico, el pavimento recuperado de chinos, la galería superior donde Toñi, agotada, disfruta su obra cuando ha regado todo. No faltan guiños culturales en un patio de sabio espíritu republicano que, ironías de la vida, tiene como sello los pendientes de la reina, más monárquica, al menos de nombre, que la flor de lis. No se pierdan las azucenas este año, ni una hortensia que le han regalado, con la que están entusiasmados.

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