ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados).

PREMIOS

Reconocimientos: séptimo (2016); accésit (2003 y 2009); mención especial (2005, 2007 y 2011); premio singular (2017 y 2022) y decoración natural (1999).

CUIDADORES

Toñi Lucena y Ricardo González.

EL DETALLE

La recuperación del entorno en general, como el pavimento de chino cordobés y losas de barro o la galería superior usando madera.

LA PLANTA

Este año una hortensia y el naranjo, al que le ha sentado la lluvia de maravilla, marcan el recinto. Pero no faltan pendientes de la reina, sello de la casa.