ARQUITECTURA MODERNA Categoría (por clasificar) PREMIOS Reconocimientos: Tercero (1961). Cuarto (1959 y 1963). Quinto (1964). Accésit (2004). CUIDADORES Rosa María Merina Moral. EL DETALLE En la fuente, la cuidadora ha plasmado la emblemática obra ‘La Regadora’, de José Manuel Belmonte. Por cierto, un querido e íntimo amigo de la familia. LA PLANTA Vean dos helechos en ambos extremos del arco. Salen directamente del suelo, sin arriate. Sus raíces quedaron bajo el pavimento y rebrotaron con fuerza.

La calle Montero, en donde seis recintos han abierto sus puertas y en donde tres de ellos abrieron simultáneamnete, volvió el año pasado a la competición de la mano de Rosa María Merina, en Montero 27. El edificio, notablemente reformado, fue casa de vecinos con un sinfín de anexiones y segregaciones. El gran arco de obra de ladrillo y sillares enmarcado en un alfiz que divide el patio es testigo de ese pasado. De hecho, el patio ha competido en cuatro épocas distintas: a mediados de los años 50 a 60, en los 80 y seis años desde el comienzo de este siglo. Esta es la cuarta etapa del patio en el certamen tras mucho trabajo de Rosa María y con alguna joya como un ginkgo biloba y una cica revoluta. En 2025 se notaba lo complejo que es echar a andar el patio cada vez que se retorna, más aún sin aquellas macetas de la abuela Rosalía. Pero en 2026 ya se nota que los ejemplares van cogiendo porte.