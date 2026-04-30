Ruta 1 | Patios de Santa Marina y San Agustín
Menéndez Pelayo 6
Sin duda, una Alegría con mayúscula
PATIO CONVENTUAL Categoría A (más de 100m).
CUIDADORES
Hermandad de La Sentencia, cuyo hermano mayor es Rafael Salamanca.
EL DETALLE
El visitante podrá asomarse desde el patio a la ermita de La Alegría, del siglo XVIII, y admirar la arquitectura y delicada belleza del conjunto.
LA PLANTA
Unas pequeñas buganvillas de inmensas flores. Plantas que aspiran a crecer mucho y reflejan que la hermandad llega al concurso para quedarse.
Aunque ya hay una hermandad de gloria, la de San Rafael, es la primera vez que una cofradía de penitencia participa en solitario en el concurso municipal en 105 años, todo ello en la recién constituida categoría de Patio Conventual. Y nada menos que con una joya como es el patio de acceso a la ermita de Nuestra Señora de la Alegría, que fue hito del devocionario popular y del barrio. El patio está porticado con arcos de medio punto en tres de sus lados. Hay restos de estucos con trampantojos, muy en boga en la decoración del XVIII, que evocan a monumentos como La Merced. Una fuente preside el recinto, donde no faltan plantas (helechos, geranios, rosales sevillanos, y de pitiminí, calas, coleos, padífico, pilistra, claveles o buganvillas) , aunque como todo debutante deberá trabajar con paciencia para que cada maceta encuentre ‘su sitio’. Admiren, entre otros hitos, ese San Rafael de Rafael Castejón.
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