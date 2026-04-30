Menéndez Pelayo 6

PATIO CONVENTUAL Categoría A (más de 100m).

CUIDADORES

Hermandad de La Sentencia, cuyo hermano mayor es Rafael Salamanca.

EL DETALLE

El visitante podrá asomarse desde el patio a la ermita de La Alegría, del siglo XVIII, y admirar la arquitectura y delicada belleza del conjunto.

LA PLANTA

Unas pequeñas buganvillas de inmensas flores. Plantas que aspiran a crecer mucho y reflejan que la hermandad llega al concurso para quedarse.