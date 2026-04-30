Medina y Corella 5 (Filmoteca de Andalucía)

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.

Horario especial: De lunes a sábado, de 11 a 14 y de 18 a 19.

Domingos: Cerrado.

CUIDADORES

Servicio de mantenimiento y jardinería y los propios trabajadores de la Filmoteca de Andalucía.

EL DETALLE

Los proyectores y el material que se expone en el patio relativos a la historia del séptimo arte y a los ciclos que programa la Filmoteca.

LA PLANTA

Aunque priman los macetones con plantas de verde de mediano porte, en consonancia con un recinto tan institucional, no faltan ejemplares de flor.