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Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco

Medina y Corella 5 (Filmoteca de Andalucía)

Un patio que es otra película

Medina y Corella 5.

Medina y Corella 5. / Manuel Murillo

Juan M. Niza

Juan M. Niza

PATIO INSTITUCIONAL. FUERA DE COMPETICIÓN.

Horario especial: De lunes a sábado, de 11 a 14 y de 18 a 19.

Domingos: Cerrado.

CUIDADORES

Servicio de mantenimiento y jardinería y los propios trabajadores de la Filmoteca de Andalucía.

EL DETALLE

Los proyectores y el material que se expone en el patio relativos a la historia del séptimo arte y a los ciclos que programa la Filmoteca.

LA PLANTA

Aunque priman los macetones con plantas de verde de mediano porte, en consonancia con un recinto tan institucional, no faltan ejemplares de flor.

Además de presentar el Archivo Provincial y el Museo Arqueológico, la Junta también se suma a la Fiesta de los Patios abriendo la sede de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba. Recréense en este atrio con arcos de ladrillo, pavimento de trabajado chino cordobés señorial, grandes macetones y, patio aparte, material cinematográfico expuesto. Aprovechen para consultar la programación de mayo, tras una densa programación de abril que terminó con la proyección, el día 30, de la película La edad de oro, de Luis Buñuel, dentro del ciclo Butaca 27. Respecto al edificio, sepan que es fruto de la restauración en los años 80 del que fuera Hospital de San Sebastián, un conjunto de dependencias de la Edad Media y el Renacimiento (incluso hay elementos del primitivo Alcázar Omeya) y de las cuales se llevó la mayor parte el actual Palacio de Congresos.

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