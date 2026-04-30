Martín de Roa 9

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría A (más de 100 metros).

PREMIOS

Primer premio: 1984, 1991, 1994, 2002 y 2003. Segundo premio: 1989, 1996, 2009, 2013, 2017 y 2024. Otros reconocimientos: tercero (1990, 1992, 1995, 2006 y 2025), cuarto (1985 y 1986), quinto (1980 y 2018), sexto (1979 y 2022), accésits (1987, 1988, 1993 y 2012), mención (2004), variedad floral (1997, 1998 y 1999) y aprovechamiento de elementos (2001).

CUIDADORES

Pilar García Marti y Tamara Reyes García.

EL DETALLE

Aunque las gitanillas ‘hipnoticen’, sobre todo en las altas paredes, la estrecha escalera o la galería son rincones que no hay que perderse.

LA PLANTA

A pesar de ser (de largo) el patio con más gitanillas, el pericón, la flor que más le gustaba a Juan ‘El Langosta’, no falta nunca para recordarlo.