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Ruta 5 | Patios del Alcázar Viejo

Martín de Roa 9

1.600 macetas, ni más ni menos

Martin de Roa 9.

Martin de Roa 9. / A. J. González

Juan M. Niza

Juan M. Niza

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría A (más de 100 metros).

PREMIOS

Primer premio: 1984, 1991, 1994, 2002 y 2003. Segundo premio: 1989, 1996, 2009, 2013, 2017 y 2024. Otros reconocimientos: tercero (1990, 1992, 1995, 2006 y 2025), cuarto (1985 y 1986), quinto (1980 y 2018), sexto (1979 y 2022), accésits (1987, 1988, 1993 y 2012), mención (2004), variedad floral (1997, 1998 y 1999) y aprovechamiento de elementos (2001).

CUIDADORES

Pilar García Marti y Tamara Reyes García.

EL DETALLE

Aunque las gitanillas ‘hipnoticen’, sobre todo en las altas paredes, la estrecha escalera o la galería son rincones que no hay que perderse.

LA PLANTA

A pesar de ser (de largo) el patio con más gitanillas, el pericón, la flor que más le gustaba a Juan ‘El Langosta’, no falta nunca para recordarlo.

El patio de Juan El Langosta, del que es sobrina Pilar García, abrió en 2024 una nueva etapa cuando entre ella y su hija, Tamara Reyes, se enfrentaron a la tarea de reproducir hasta el infinito esa sucesión hipnótica de macetas, como un mantra de gitanillas, que son las paredes de Martín de Roa 9. Imagínese el trabajazo de cuidar las 1.600 macetas del recinto, «contadas, y sin exagerar» dice Tamara sin dar ningún derecho a réplica. Pero el esfuerzo se nota, porque en los dos últimos han vuelto a podio del concurso con un segundo y un tercer premio en su categoría. Y por supuesto, no todo son gitanillas, están los pericones que aún hoy recuerdan a Juan o esa espina de Cristo que tanto le gusta a Pilar. Martín de Roa 9 sigue así evolucionando tras el paso de muchos vecinos durante décadas y después de que en 2010 Vimcorsa rehabilitara con estándares de habitabilidad el inmueble para alquilárselo a sus residentes.

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