Ruta 5 | Patios del Alcázar Viejo
Martín de Roa 7
Flores rosas muy reivindicativas
ARQUITECTURA MODERNA Categoría C (de 61 a 81 metros).
PREMIOS
Mención de honor: 2021. Primer premio: 1988, 2017 y 2019. Segundo premio: 1993, 2014, 2022 y 2025. Otros reconocimientos: Tercer premio (2024), cuarto premio (2023), quinto premio (1992 y 2015), séptimo premio (2018), accésit (1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2006 y 2012) y esfuerzo vecinal (1997 y 1998).
CUIDADORES
Rosa María Collado, Juan Collado y Pilar Expósito, con Raúl y la pequeña Rosa María.
EL DETALLE
Rosa no quiere macetas pintadas y las trata con aceite para que el barro luzca. También reutiliza latas para las plantas, como se hacía antaño.
LA PLANTA
Hay una flor de la gamba de 20 años nacida de la primitiva que llegó de Brasil. El año pasado Rosa incorporó un peculiar cítrico: la mano de Buda.
Si ven este año en el patio de Rosa Collado macetas con flores rosas en lugares estratégicos y bien visible no es por un mero gusto estético. Están puesta allí a conciencia, asegura ella, como protesta por el "calvario" que está pasando al ser una de las mujeres perjudicadas por errores en el cribado del cáncer de mama. Y lo dice tan alto, tan claro, tan fuerte y con tanta energía como la que emplea para abrir su patio, para que todo el mundo se entere. Este año, el número y la variedad de especies es asombrosa en un recinto que en su día recuperó con comodidades modernas Vimcorsa para entregarlo en alquiler a sus anteriores ocupantes. También la lluvia y las calimas y las tormentas están obligando en 2026 a un sobreesfuerzo en este premiadísimo patio, cuyas paredes acusan particularmente la humedad. Otro problema más a solucionar. «¡A ver! ¿Tendremos que tirar adelante?» dice decidida Rosa.
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