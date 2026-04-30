Martín de Roa 7

ARQUITECTURA MODERNA Categoría C (de 61 a 81 metros).

PREMIOS

Mención de honor: 2021. Primer premio: 1988, 2017 y 2019. Segundo premio: 1993, 2014, 2022 y 2025. Otros reconocimientos: Tercer premio (2024), cuarto premio (2023), quinto premio (1992 y 2015), séptimo premio (2018), accésit (1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2006 y 2012) y esfuerzo vecinal (1997 y 1998).

CUIDADORES

Rosa María Collado, Juan Collado y Pilar Expósito, con Raúl y la pequeña Rosa María.

EL DETALLE

Rosa no quiere macetas pintadas y las trata con aceite para que el barro luzca. También reutiliza latas para las plantas, como se hacía antaño.

LA PLANTA

Hay una flor de la gamba de 20 años nacida de la primitiva que llegó de Brasil. El año pasado Rosa incorporó un peculiar cítrico: la mano de Buda.