Martín de Roa 2

ARQUITECTURA MODERNA Categoría C (de 61 a 81 metros). PREMIOS Segundo premio: 2009, 2011 y 2023. Otros reconocimientos: Tercer premio (2012, 2013, 2021 y 2025), octavo (2024), accésit (2016) y mención especial (2007). CUIDADORES Araceli López y Araceli Valle. LA PLANTA La pata de elefante, con su inmenso bulbo cuarteado del que brota un grácil tallo. EL DETALLE Las antigüedades y los objetos de época son algunos de las fuertes bazas de este patio.

Quizá la muralla medieval del Alcázar Viejo, de cuando el barrio fue bastión de un cuerpo de ballesteros, se el muro de una fortificación más abierto al mundo gracias la Fiesta de los Patios. Y buen ejemplo de ello es este recinto en donde un edificio moderno tiene a su espalda un lienzo medieval y que se puebla con más de 450 macetas de unas 60 variedades distintas, que cosen e integran ese espacio entre siglos. Hablamos de ejemplares tanto clásicos como auténticas curiosidades, desde una pata de elefante, con su descomunal bulbo, pasando por la costilla de Adán, la boina vasca, esparragueras, el helecho estrella azul... Un patio con pavimento de pequeño chino cordobés blanco y negro haciendo figuras (antiguamente era algo que solo se veían en casas ricas), y para el que se ha recuperado un lavadero de época, el pozo, la fuente... Además hay llamativas antigüedades. Y todo ello sin tocar la muralla para no comprometer su conservación. Por el patio pulula una tortuga que, como el propio recinto, parece medir el tiempo de otra forma.