Ruta 1 | Patios de Santa Marina y San Agustín
Marroquíes 6
Una lección de historia, antropología y vida
PATIO SINGULAR cuidado por colectivo Categoría A (más de 100 metros)
PREMIOS
Mención de honor: 2014 y 2025. Primer premio: 2000, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2018 y 2021. 2022 y 2024 (ya en la categoría de Patio Singular). Segundo premio: 1999, 2004, 2008, 2019 y 2023. Otros reconocimientos: tercer premio (2001); cuarto premio (1988, 1990, 2015 y 2016); accésit (2002, 2003, 2005 y 2011) y aprovechamiento de elementos (1998 y 1999).
CUIDADORES
Comunidad de familias, talleres de artesanos y la propiedad del inmueble.
EL DETALLE
El lavadero y la cocina están tan bien conservados que hacen fácil imaginar cómo fue la vida en este ‘macropatio’ hasta mediados del siglo XX.
LA PLANTA
Aunque una de las enormes buganvillas casi se ha perdido este año, el resto están espléndidas, como auténticos toldos de flores en muchas zonas.
Hasta los últimos días de abril han estado repintando paredes, muy castigadas por las fuertes lluvias del invierno. Pero el más premiado de los patios en el siglo XXI, ya con una doble corona tras ganar en 2025 otra Mención de Honor, se presenta tan vigoroso como siempre al concurso. Y es que este macropatio de siete mini-callejuelas, con una decena de viviendas y otros tantos talleres (llegó a contar con 23 dependencias ocupadas) y construido en 1928, obliga a esforzarse mucho en su mantenimiento, recuerda Ángela Moreno, una de las residentes. Pero el resultado es toda una auténtica lección de antropología y de historia popular con sus lavaderos, cocina común, pavimento de grandes cantos de río, retretes... Y además de las buganvillas y plantas que cubren zonas comunes, fíjese en ese toque personal que tienen las macetas de cada una de las viviendas y talleres. Todo un universo variopinto de vida.
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