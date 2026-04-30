Marroquíes 6

PATIO SINGULAR cuidado por colectivo Categoría A (más de 100 metros)

PREMIOS

Mención de honor: 2014 y 2025. Primer premio: 2000, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2018 y 2021. 2022 y 2024 (ya en la categoría de Patio Singular). Segundo premio: 1999, 2004, 2008, 2019 y 2023. Otros reconocimientos: tercer premio (2001); cuarto premio (1988, 1990, 2015 y 2016); accésit (2002, 2003, 2005 y 2011) y aprovechamiento de elementos (1998 y 1999).

CUIDADORES

Comunidad de familias, talleres de artesanos y la propiedad del inmueble.

EL DETALLE

El lavadero y la cocina están tan bien conservados que hacen fácil imaginar cómo fue la vida en este ‘macropatio’ hasta mediados del siglo XX.

LA PLANTA

Aunque una de las enormes buganvillas casi se ha perdido este año, el resto están espléndidas, como auténticos toldos de flores en muchas zonas.