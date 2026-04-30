Maese Luis 9.

ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados). PREMIOS Reconocimientos: accésit (1993, 1994, 1995, 1996 y 1999), mención especial (2001 y 2019), uso artístico del agua (1997 y 1998) y variedad floral (2000). CUIDADORA Isabel López Cazalla. EL DETALLE Isabel siempre tiene mascotas ‘de patio’, como canarios y las típicas tortugas, que pululan a sus anchas cerca de una fuente con un canal en el piso. LA PLANTA La kensia, que también está enorme en 5 años y ya hace honor a aquella de 6 metros y 300 kilos que copaba el patio y tuvo que retirarse en 2021.

Aunque en el patio que cuida Isabel a sus 86 años, ayudada por sus hijas Flori e Isabel, ya no está aquella premiada kensia de seis metros de altura y 300 kilos, que precisó de toda una operación logística para ser trasladada al Real Jardín Botánico (incluso se tuvo que desviar el tráfico en la calle), otra gran planta de la misma especie ocupa el centro del patio y prospera espectacularmente. Algo de magia tiene ese punto del patio para esa especie de planta. El caso es que este año el lluvioso invierno ha sentado particularmente bien al patio, bien poblado de plantas de verde y que se prevé que estalle en colores en cuanto llegue el calor de mayo. No tanto la lluvia de barrio, que mancha las hojas de las grandes plantas de verde. Rodee el patio para recrearse en la variedad y los detalles, pero tenga cuidado de no tropezar con el canal de la fuente ni pisar alguna de las tortugas que pululan por el recinto.