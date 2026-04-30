Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco
Maese Luis 4
El triunfo del patio de los ladrillos
ARQUITECTURA MODERNA Categoría C (de 61 a 81 metros cuadrados).
PREMIOS
Segundo premio: 2024.
Otros reconocimientos: Cuarto premio en 2025, premio singular 2019.
CUIDADORES
José Cruz y Esperanza Ruiz.
LA PLANTA
La costilla de Adán destaca entre las numerosas y magníficas plantas de verde del recinto.
EL DETALLE
En una habitación y por una discreta ventana puede admirarse un singular belén inspirado en un patio cordobés.
También en este recinto se ha dejado sentir el lluvioso invierno pasado y las tormentas de polvo del desierto que han manchado paredes y hojas. Sin embargo, siempre han sabido sacar partido a este patio Esperanza Ruiz y el belenista José Cruz, que traslada a la Fiesta de los Patios su gusto por el detalle, la belleza, la minuciosidad, las composiciones, el color, la perspectiva... Pero a pesar de contarse entre los favoritos, la suerte no ha acompañado a este patio a la hora de los premios hasta 2024, en donde las magníficas composiciones de tonos de flores, los juegos de colores y ese trabajo de perspectiva le hizo acreedor del segundo premio del certamen, así como un cuarto premio en 2025. Observen cómo lo que se muestra en este patio de ladrillo visto, pavimento de chinos y delgadas dobles columnas para soportar los arcos rebajados de la galería, está concebido no solo para ser contemplado desde un determinado ángulo, sino rodeando el conjunto a través de la galería de este singular recinto de planta trapezoidal. También la variedad floral va en aumento, con plantas de verde de mediano porte que prosperan.
- Los problemas de los Patios de Córdoba: de un impacto económico 'casi nulo' a la falta de relevo generacional
- Córdoba ya ha elegido sus mejores patios: estos son los ganadores del concurso de 2025
- El Ayuntamiento responde a restaurantes y hoteles: 'La Fiesta de los Patios no se hace para generar ingresos
- Estos son los Patios de Córdoba más famosos: el top 5 de los más visitados
- La guía definitiva de los Patios de Córdoba 2025: fechas, rutas, horarios y mapas interactivos
- El patio de Córdoba más visitado este 2025 no entra a concurso y tiene truco
- El podio de los Patios de Córdoba: estos son los cinco recintos más premiados en la historia del concurso
- Patios de Santiago y San Pedro: la ruta de las maravillas