Maese Luis 4

ARQUITECTURA MODERNA Categoría C (de 61 a 81 metros cuadrados). PREMIOS Segundo premio: 2024. Otros reconocimientos: Cuarto premio en 2025, premio singular 2019. CUIDADORES José Cruz y Esperanza Ruiz. LA PLANTA La costilla de Adán destaca entre las numerosas y magníficas plantas de verde del recinto. EL DETALLE En una habitación y por una discreta ventana puede admirarse un singular belén inspirado en un patio cordobés.

También en este recinto se ha dejado sentir el lluvioso invierno pasado y las tormentas de polvo del desierto que han manchado paredes y hojas. Sin embargo, siempre han sabido sacar partido a este patio Esperanza Ruiz y el belenista José Cruz, que traslada a la Fiesta de los Patios su gusto por el detalle, la belleza, la minuciosidad, las composiciones, el color, la perspectiva... Pero a pesar de contarse entre los favoritos, la suerte no ha acompañado a este patio a la hora de los premios hasta 2024, en donde las magníficas composiciones de tonos de flores, los juegos de colores y ese trabajo de perspectiva le hizo acreedor del segundo premio del certamen, así como un cuarto premio en 2025. Observen cómo lo que se muestra en este patio de ladrillo visto, pavimento de chinos y delgadas dobles columnas para soportar los arcos rebajados de la galería, está concebido no solo para ser contemplado desde un determinado ángulo, sino rodeando el conjunto a través de la galería de este singular recinto de planta trapezoidal. También la variedad floral va en aumento, con plantas de verde de mediano porte que prosperan.