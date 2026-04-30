Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco
Maese Luis 3
El patio como arte
ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 19 a 41 metros cuadrados).
CUIDADORA
Mercedes Serrano.
EL DETALLE
La colección de cerámica califal, uno de los frutos de la investigación de Rosario Castejón, madre de Mercedes, que recuperó este legado cordobés.
LA PLANTA
La cica central del patio, que junto al naranjo, fue transplantada desde la anterior vivienda de Mercedes y prospera aquí majestuosa.
Mercedes Serrano configura su patio como un conjunto ecléctico de distintas disciplinas de arte, algo que conoce bien desde pequeña. En el coqueto recinto, presidido por una enorme cica y con pavimento de chino cordobés de casa señorial, se encuentra desde la modesta maceta de barro cocido y sin pintar a restos arqueológicos, una columna milenaria o piezas de cerámica califal fruto de la investigación que realizó en su día la madre de la cuidadora, Rosario Castejón. El edificio, que albergó hace tiempo la antigua Escuela de Turismo y la Academia Espinar, se recuperó siguiendo las directrices de Juan Serrano, componente de Equipo 57 y padre de la cuidadora. Un patio donde los detalles cuentan y en el que hay rincones donde menos es más, sin artificios, con relevantes plantas de verde (como la costilla de Adán) y cada año más notas de color.
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