Maese Luis 3.

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 19 a 41 metros cuadrados).

CUIDADORA

Mercedes Serrano.

EL DETALLE

La colección de cerámica califal, uno de los frutos de la investigación de Rosario Castejón, madre de Mercedes, que recuperó este legado cordobés.

LA PLANTA

La cica central del patio, que junto al naranjo, fue transplantada desde la anterior vivienda de Mercedes y prospera aquí majestuosa.