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Ruta 4 | Patios de la Judería y San Francisco

Julio Romero de Torres 15

Sabiendo tomarse el tiempo

Julio Romero de Torres 15

Julio Romero de Torres 15 / Manuel Murillo

Juan M. Niza

Juan M. Niza

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados).

PREMIOS

Otros reconocimientos: Premio especial 2025.

CUIDADORA

Carola Reintjes.

EL DETALLE

En un patio en el que no se pueden habilitar arriates, hay grandes macetones y tinajas y este barro complementa al del ladrillo visto de las paredes.

LA PLANTA

Una poderosa higuera va haciendo de toldo natural y es ahora el ejemplar que ‘manda’ en el patio, sin olvidar jazmines, un granado, plantas de flor...

El patio de Carola Reintjes, pese a ser de ladrillo visto, se ha visto afectado por las fuertes lluvias de invierno y las tormentas con calima del desierto que han manchado las hojas de las plantas. Carola, cordobesa nacida en Alemania, es de las cuidadoras que mejor ha asimilado el espíritu de los patios y, ya desde la primera edición en la que abrió la puerta de su casa en 2020, no aspiraba a plagar el patio de macetas artificiosamente, sino a que las plantas vayan encontrando su sitio, dándole tiempo al tiempo, bajo una higuera y un ficus que mandan en el recinto. El patio suple con grandes macetones y enormes tinajas la falta de arriates para las plantas de mediano porte, barro que complementa a ese otro del ladrillo visto, macizo y antiguo, que como los altos y numerosos arcos que se abren al patio dan cuenta del origen del inmueble, entre los siglos XVI y XVII, e incluso con algún elemento califal reaprovechado.

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